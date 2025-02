Outburst: veröffentlichen dritte Single/Video „Count Your Blessings“ vom kommenden Debütalbum „Devouring The Masses“

Count Your Blessings befasst sich mit dem Thema Obdachlosigkeit und Armut. Drückende schnelle Riffs führen zu einem unschlagbaren Mitsingrefrain. Besonders die Leadgitarre sorgt für das gewisse Etwas in der Bridge. Count Vour Blessings ist ein Trademark-Song der Band geworden und darf bei keiner Liveshow fehlen! – hier geht’s zum Video:

Nach den beiden Demos Await The Storm (2019), Ravager (2021) und der 5-Track-EP With A Vengance (2022), melden sich die Flensburger nun endlich mit ihrem Debütalbum Devouring The Masses zurück! Produziert, aufgenommen und gemischt in den Rad Toad Studios (u.a. Rezet) in Schleswig, unter der Regie von Ricky Wagner und Bastian „Attt“ Santen, haben es insgesamt zehn neue Tracks auf Devouring The Masses geschafft.

