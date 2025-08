Letters Sent Home: enthüllen neue Single „Bloom“ mit Luna Kills und kündigen Extended Version von „Forever Undone“ an

Das deutsche Alt-Rock-Quartett Letters Sent Home meldet sich mit der neuen Single Bloom zurück, die melancholisch melodisch und emotional aufgeladen ist. Für diesen Song haben sie mit der finnischen Alternative-Metal-Band Luna Kills zusammengearbeitet. Seht euch das Video hier an:

Die Band beschreibt Bloom als einen Ausdruck des inneren Konflikts, den man mit sich selbst hat, wenn man in jemanden verliebt ist, der nicht gut für einen ist. „You know you need to leave, but after every storm there is sunshine and you feel like you need the sun to bloom, so you don’t leave, and it stays a seemingly never-ending cycle. With our melodic, soft vocals and their heaviness, the collaboration with Luna Kills represents that conflict perfectly.”

Bloom ebnet den Weg für das Album Forever Undone (Extended), das am 10. Oktober über SharpTone Records veröffentlicht wird. Diese erweiterte Edition umfasst insgesamt 18 Songs und enthält Gastbeiträge von einer Vielzahl von Künstlern, darunter Dead Lakes, Royalist, Pentastone, Chris Zuehlke, Cmaxlink und viele mehr.

Forever Undone (Extended) – Tracklist:

1. Earthquake

2. A Wife. A Whore. (feat. Pentastone)

3. Request Denied

4. Ignorance (feat. Dead Lakes)

5. September 29

6. Pedestal (feat. Chris Zuehlke)

7. Elements

8. Hysteria

9. Seven

10. Focus

11. Gaslight (feat. Royalist)

12. Bed Of Roses

13. Sadists

14. Bloom (with Luna Kills)

15. Final Battle

16. I Hope I Die First.

17. Request Denied (Alt. Version)

18. Ignorance (Stripped) (with Cmaxlink)

