Prospective: veröffentlichen erste neue Single „Kill Me“

Das italienische Progressive Metalcore Quintett Prospective hat die erste neue Single Kill Me aus dem kommenden Album All We Have veröffentlicht. Der Song wird mit einem Musikvideo geliefert, das die italienische YouTuber Dario Matassa zeigt.

Das neue Album All We Have erscheint am 17. Januar 2020 und ist ab sofort als exklusives Bundle, CD im Digipack, und Download im Long Branch Records Shop und auf Bandcamp erhältlich: Prospective.lnk.to/AllWeHave

Jede neue Veröffentlichung erfordert Hingabe und unzählige Stunden des Schreibens, und das ist es, was Prospective, progressive Metalcore Band aus Bologna (Italien), verkörpern. Das kommende Full-Length-Album All We Have (Long Branch Records) der Band ist manisch und emotional hinreißend. Das italienische Quintett – Pietro Serratore [Vocals], Luca Zini [Lead Guitar, Vocals], Davide Ruggeri [Guitar], Stefano Baldanza [Bass] und Flavio Cacciari [Drummer] – greift tief in ihr Persönlichstes, um alle Gefühle zu vermitteln.

Mit einem Schreibprozess am Rande von Chaos und Zufall, mit monatelanger hektischer Arbeit und unzähligen Nächten, in denen sie ihren neuen Sound formten, um die perfekte Kombination von Gitarrensounds zu finden. Die Songs sind geradlinig, hart und ohne Reue, mit rauen Gitarrensounds, heftigen Riffs, knorrigen Breakdowns, eingängigen Chören und unerwarteten Melodien. Alles dies ist möglich geworden, dank der hervorragenden Arbeit von Mixer Buster Odeholm und Mastering Engineer Ermin Hamidovic.

Der Verlust von jemandem, die Wut auf die Menschen um dich herum, das ständige Thema Umweltverschmutzung und Krieg, sind einige der Hauptthemen, denen die Zuhörer beim Hören der Platte begegnen werden. Eine komplizierte Mischung aus Wut und Liebe, mit Texten, die über das Gefühl sprechen, verraten zu werden und den Tod von jemandem, den man liebt. Das anhaltende Thema Krieg, entweder in dir selbst oder auf dem Schlachtfeld, ist etwas, das die Band auf sinnvolle Weise erforscht hat.

All We Have Tracklist:

1. Kill Me

2. Alone I Stand

3. Liar

4. Against All Odds

5. All We Have

6. Losing Control

7. Dust And Memories

8. Nobody’s Safe

9. Disobey

10. Battlefield

Prospective live in 2019

31/10 – IT – Caldaro – Kuba Kaltern

01/11 – AT – Kufstein – Q-Werk

02/11 – HU – Budapest – Dürer Kert

03/11 – CZ – Hradec Kralove – Tovarna

05/11 – BE – Fontaine-L’Eveque – MCP Apache

07/11 – DE – Saarbrücken – Horst

Line-Up:

Pietro Serratore – Gesang

Luca Zini – Gitarre & Gesang

Davide Ruggeri – Gitarre

Stefano Baldanza – Bass

Flavio Cacciari – Schlagzeug