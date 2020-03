R-Evolution Of Steel Thrashes Hamburg IV: fällt heute aus

Information vom Veranstalter Pierre:

„Wie einige ja schon mitbekommen haben, wird R-Evolution Of Steel Thrashes Hamburg nicht stattfinden können…

Jeder der mich nur etwas kennt, weiß dass ich, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dieses auch auf Biegen und Brechen durchziehen möchte…

Und dieses Ding war für mich auch was ganz besonderes… los ging es beim Buchen, weil es sich aufgrund verschiedener Faktoren einfach mal ewig hingezogen hat das Ergebnis war das aber mehr als Wert, 5 Hammer Bands, die auch noch musikalisch genug verschieden sind, dass es ein sehr abwechslungsreicher Abend geworden wäre.

Dann haben sich die Logos selten gut ins Poster Layout einfügen lassen (ja, so was ist manchmal echt ne Herausforderung), und meine tolle Freundin hat ein HAMMER!!! Shirtmotiv gezeichnet!

Dieses Shirt Motiv geht natürlich nur für diese eine Veranstaltung, weil von jeder der Bands im Motiv von nem Cover o.ä.involviert ist.

Allerdings habe ich mit den Bands zusammen den Entschluss treffen müssen, dass wir das nicht durchziehen können. Denn wenn die Gefahr besteht, dass jemand nicht zurück nach Hause kommt oder seinen Job verliert, steht das in keinem Verhältnis.

Und deshalb haben wir die Entscheidung getroffen, das ganze Ding kurzfristig abzusagen.

Es wird sicher weitere R-EVOLUTION OF STEEL Veranstaltungen geben, aber die Tickets für morgen werden für diese UNGÜLTIG sein, das Geld werde ich natürlich erstatten.

Die 1. Tickets habe ich das bereits getan.

Wer Hardtickets bei mir am Merch gekauft hat, schickt mir bitte ein PN.

Wer bei Tix4Gigs sein Ticket gekauft hat, bekommt da sein Geld zurück.

Wer sein Ticket bei GODSNAKE gekauft hat, wendet sich bitte an die Jungs.

Auch die verlosten Tickets werden ihre Gültigkeit verlieren, das Tut mir leid, aber es ist nicht zu ändern. Betroffen sind davon die Tickets mit den Nummern: 1, 4, 5, 6 und 7.

Ich möchte mich ganz Herzlich bei NECRONOMICON (Official), Contradiction Metal, First Aid, Killing und GODSNAKE bedanken, dass wir das Ding so durchziehen wollten… so ein mega Line up 🙁

Außerdem natürlich bei Havoc das ihr so Kurzfristig einspringen wolltet

Und natürlich beim Bambi galore samt Team, dass ihr mir Eure Räumlichkeiten zur Verfügung stellen wolltet.

Es tut mir Leid, dass sich das jetzt in Nichts aufgelöst hat.

Neben mir, dürften Hier Necronomicon (die mussten ihre komplette Tour absagen) und das Bambi (und/bzw. deren Crew) die Größten Verluste gemacht haben.

Wenn sich jemand berufen fühlt zu helfen, trinkt (wenn ihr das nächste mal im Bambi seid viel Bier), Kauft von den Bands CD´s und Merch und kauft mir die Shirts ab (ab 15 €), die ich noch habe.

Außerdem gibt es seit gestern tolle R-Evolution of Steel 3D Metal Pins (ab 8,50 €) und vom ShirtMotiv gibt es auch Poster (ab 2 €)“