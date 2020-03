Rose Tattoo: European Tour ab 17.03. abgesagt

Hier das Statement von Rose Tattoo:

We are extremely sorry to announce that as a result of the measures in course of COVID-19 we are forced to postpone all Rose Tattoo European Tour dates from Tuesday, March 17th on. That means the shows in Karlstadt (March 14th) and Malmö (March 15th) are still taking place, but Osnabrück, Hengelo, Uden, Strasbourg, London, Paris, Lyon, Zürich, Ulm and Nuremberg are off. We are devastated, but working on possibilities to come back on a later occasion. Stay healthy and strong in those difficult times!

Es tut uns sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir aufgrund der Maßnahmen im Rahmen von COVID-19 gezwungen sind, alle Daten der Rose Tattoo European Tour ab Dienstag, dem 17. März, zu verschieben. Das heißt, die Shows in Karlstadt (14. März) und Malmö (15. März) finden noch statt, aber Osnabrück, Hengelo, Uden, Straßburg, London, Paris, Lyon, Zürich, Ulm und Nürnberg sind aus. Wir sind am Boden zerstört, arbeiten aber an Möglichkeiten, später wiederzukommen. Bleib in diesen schwierigen Zeiten gesund und stark!