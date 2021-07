Rage: „Secrets In A Weird World“ die limitierte Doppel Vinyl Edition erscheint am 30.07.2021

Am 30. Juli 2021 wird das Album der deutschen Heavy Metal Band Rage – Secrets In A Weird World via Pure Steel Records auf Doppel Vinyl veröffentlicht. Der offizielle Releasetermin ist unter Vorbehalt. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und insert auf Vinyl erscheinen.

Nachdem wir bereits die ersten drei Rage-Alben Reign Of Fear (1986), Execution Guaranteed (1987) und Perfect Man (1988) als Doppel-Vinyl neu aufgelegt haben, folgt nun auch das 89er Album Secrets In A Weird World, welches damals wie seine Vorgänger über Noise Records erschien. Hier zeigten sich Peavy und Co. deutlich gereifter und anspruchsvoller und das Album kann als Brückenschlag vom früheren Speed Metal hin zum Power Metal angesehen werden. Mit dem treibenden Doublebass-Ohrwurm Invisible Horizons hatte das Quartett aus Herne von diesem Album erstmals eine Single ausgekoppelt, von welcher der Non-Album-Track Law And Order auf dem Re-Release ebenfalls enthalten ist. Dazu gibt es auf der zweiten LP noch Demoversionen von sieben Songs und den unveröffentlichten Track Mirror. Für Rage-Sammler ist diese Neuauflage mit natürlich unverzichtbar.

Als kleines Schmankerl wird der Rerelease mit dem ursprünglichen Original Coverartwork veröffentlicht.

Tracklist:

Seite A

1. Intro (Opus 32 – Nr. 3)

2. Time Waits For No One

3. Make My Day

4. The Inner Search

5. Invisible Horizons

6. She

Seite B

1. Light Into The Darkness

2. Talk To Grandpa

3. Distant Voices

4. Without A Trace

Seite C

1. Invisible Horizones (Bonustrack)

2. Talk To Grandpa (Bonustrack)

3. Distant Voices (Bonustrack)

4. She (Bonustrack)

5. Light Into The Darkness (Bonustrack)

Seite D

1. Make My Day (Bonustrack)

2. Without A Trace (Bonustrack)

3. Law And Order (Bonustrack)

Total Playing Time: 93:18 min

Line-Up:

Peter „Peavy“ Wagner – vocals, bass

Manni Schmidt – guitars, backing vocals

Chris Efthimiadis – drums