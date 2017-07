Die Kreativität und Produktivität kennt bei dem deutschen Heavy Metal-Trio von Rage scheinbar keine Grenzen. Nur 14 Monate nach dem erfolgreichen The Devil Strikes Again Nackenbrecher, liefern Rage ihr neues, nunmehr 23. Studioalbum namens Seasons Of The Black ab, welches am 28. Juli veröffentlicht werden wird.

Kürzlich enthüllten Rage den Track Adoration, ein alter Avenger-Klassiker, den das Trio in der aktuellen Besetzung neu aufgenommen hat und im Rahmen der Bonus-CD Avenger Revisited zusammen mit dem limitierten Digipak von Seasons Of The Black veröffentlichen wird. Wenn ihr mehr über die Geschichte des Bonus-Materials erfahren wollt, solltet ihr auf keinen Fall den vierten Album-Trailer verpassen, den die Band heute veröffentlicht hat! Hier könnt ihr den Clip über die Neuaufnahmen der Avenger-Songs anschauen:



