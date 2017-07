Am 15. September bricht Belphegors neues Studioinferno Totenritual über die Welt herein und liefert erneut eine erbarmungslose Black/Death Mischung, wie man sie von der europäischen Combo kennt. Heute präsentiert die Band einen weiteren Studiotrailer, in dem Frontmann Helmuth Lehner die Rhythmusgitarren zu den 9 diabolischen neuen Tracks aufnimmt.



