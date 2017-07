Das Londoner Trio Puppy liebt Rockmusik.

Sie lieben den Ruhm, sie lieben die Kraft, das bloße Gewicht des Sounds und sie lieben die aufregende visuelle Welt, die sie heraufbeschwören kann… wozu sich die Band weniger hingezogen fühlt, ist ihre traditionellere Aufmachung, ihre abgenutzten Prüfsteine, die die Musik hinter verstärkten Stahltüren halten können.

Daraus resultierend verbindet die Musik von Puppy – bisher ist die Band zwei EPs weit in ihrer Karriere – einen reinen Rockgeist mit natürlicher Intelligenz und charakteristische, hausgemachte Kunst, die sie mit Bands wie Ghost, Smashing Pumpkins und Weezer – weltweit erfolgreiche Namen, die ihr immanentes Cool nie am kommerziellen Altar geopfert haben – verglichen werden lässt, erfolgreich.

Wie es bei aller großartigen Rockmusik so ist, ist die Herangehensweise von Puppy auf einen dreiteiligen Angriff fokussiert – Große Riffs, Große Hooks, Große Songs. Untermalt wird dieser heilige Dreifaltigkeit von einem Weltbild, das zu großen Teilen ihr eigenes ist, etwas, das im Artwork und in der Bildsprache der Band gegenwärtig ist. Ihr neuster Song / Video Beast (eine mahnende Gesichte mit einer kleinen Anspielung auf Steven Spielberg im Bilddesign des Videos) zeigt, was erreicht werden kann, wenn sich der Puppy-Verstand in vollem kreativen Flow befindet.

Obwohl die Band erst für eine kurze Zeit zusammen ist, sind Puppy bereits bedeutend in den Medien, inklusive Radio One, aufgetreten und ihr Live-Profil wächst mit weiteren Festival-Auftritten (unter anderem Glastonbury und Reading & Leeds) in diesem Sommer stetig.

Während die Band mit Royal Blood- / Ghost- / Pixies-Produzent Tom Dalgety an ihrem Debütalbum arbeiten, das Anfang 2018 via Spinefarm Records veröffentlicht werden soll, wird die zweite EP Vol II im August, ebenfalls via Spinefarm, wiederveröffentlicht. Die erste, selbst-betitlte EP soll zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls folgen. Die EP wurde von Jamie Gomez (Ghost / Paradise Lost / Grave Pleasures) vollständig remastered.