Sommer, Sonne, Sonnenschein. Zum bereits sechsundzwanzigsten Mal lädt der Trägerverein Freibad Belle e.V. zum Beller Freibad Open Air, ins beschauliche Örtchen Belle, in Ostwestfalen ein. Was vor mehr als einem Vierteljahrhundert begonnen hat, hätte sich damals wohl niemand erträumt. Das Freibad in Bürgerhand wäre ohne das, inzwischen legendäre, Freiluft-Event nicht denkbar gewesen und soll wie in den vergangenen Jahren gehörig gefeiert werden.

Am Freitag eröffnen MOE’S KITCHEN, aus Detmold die Bühne gegen 20:00 Uhr. Die Funk Rock Band ist regional bereits eine feste Größe und mit ihrem aktuellen Album „Bad Taste Funk“ auf dem besten Weg, auch überregional ihrem Ruf gerecht zu werden. Das kann man nur so bestätigen!

Wie gewohnt wird dann DJ ADAM VAN GARREL die Gäste mit House- und Electro-Beats durch den Freitagabend führen und der tanzenden Menge den Rest ihrer Kondition abverlangen. Ob Abkühlung im Schwimmbecken oder eine Erfrischung an der Cocktailbar, der tanzbare Freitag wird wie gewohnt die Einstimmung auf den rockigen Samstag sein und mit 3€ an der Abendkasse gibt es wohl kaum einen Grund den Abend auf dem heimischen Sofa zu verbringen!

Der Samstag ist mit 10€ im Vorverkauf bzw. 12€ an der Abendkasse ebenfalls ein Schnäppchen, denn es werden wie immer einige Größen der Rockszene erwartet.

Motorjesus: Rock geht immer. Das weiß jeder. Richtiger Rock, wenn die Fäuste in die Luft gehen und der Kopf nickt. Denn egal, wie extrem die Party ist, wenn Grundnahrungsmittel wie AC/DC, Motörhead oder Sabbath aufgelegt werden, geht der Laden steil. Und steil sind MOTORJESUS mit ihrem letzten Album WHEELS OF PURGATORY auch gegangen: Hervorragende Kritiken, unzählige Shows und eine stetig ansteigende Resonanz überall. Sänger Chris Birx erinnert sich: „Mit der Platte haben auf einen Schlag viel mehr Leute mitgekriegt, dass es da eine coole Band aus Mönchengladbach gibt.“ Die besteht neben Frontmann Birx noch aus dem Gitarrenduo Guido Reuss und Andreas Peters sowie Roman Jasiczak am Bass und Oliver Beck an den Drums.

GranDuca: „Heimspiel“ sollte man es nennen, denn die Detmolder Formation, die sich in kurzer Zeit eine angesehene Fan Basis hat erspielen können, machen offenbar ziemlich viel richtig. Das mag in erster Linie an der Authentizität liegen, die die 5 Jungs an den Tag legen. Eine sympathische Gruppe, die sich als Erfinder des Genres „Mud Rock“ sehen. Wer sich nun fragt, was das sein soll, sollte sich einfach ein Bild machen. Ankommen, anhören, gut finden.

Demolition Bastards: Das sind 3 Jungs aus Celle, die loszogen, um Musik zu machen, die vor allem dort hin geht, wo sie hin gehört: In die Schnauze! Die im Januar 2012 gegründete Kapelle überzeugt mit hartem Rock’n’Roll mit einer Prise Punk der alten Schule, angeführt von einem Bulldozer von Frontmann. Mit fetten Gitarren-Riffs, schnellen Drums, stampfendem Bass und aggressivem Gesang zieht das Trio los, um mit Ihrer „Wir gehen auf die Bühne und reißen euch den Arsch auf“-Attitüde das Publikum zum tanzen, pogen, singen und trinken zu bringen und zu zeigen, wie sich eine echte Rock-Show anfühlen kann! Wer von ehrlicher, handgemachter Musik nicht genug bekommen kann, ist bei den Jungs genau richtig!

