Rauhbein: neues Album „Herz Eines Kriegers“ erscheint am 07.07.2023

„Es lohnt sich nicht, über verschüttetes Guinness zu weinen“ lautet ein altes irisches Sprichwort.

Und würde es nicht schon existieren, könnte es von Rauhbein-Frontmann Henry stammen. Immer nach vorne schauen, lautet die Devise der (Irish) Folk Metal Band aus dem Raum Kassel. Auf ihrem neuen, am 7. Juli erscheinenden Album Herz Eines Kriegers haben sie diese Kernbotschaft in einige mitreißende Hymnen verpackt.

Der Titelsong Herz Eines Kriegers ist am 24. Februar als erster Vorbote und erste Singleauskoppelung daraus erscheinen. „Der Song beschreibt alles, worum es bei Rauhbein geht“, sagt Henry. „Egal was im Leben passiert, steh wieder auf und mach weiter. Jeder von uns ist mal am Boden. Es ist nicht schlimm hinzufallen – schlimm ist es nur, danach nicht mehr aufzustehen. Also fass dir ein Herz und nimm deinen Mut zusammen und wachse über dich hinaus! Jeder kann das!“

Henry weiß, wovon er spricht. Schon oft im Leben war er an besagtem Boden. Als Sohn einer Arbeiterfamilie wächst er in kargen Verhältnissen auf und schlägt sich mit unterschiedlichsten Jobs durchs Leben. Er weiß, was es bedeutet, keine großen Sprünge machen zu können und für sein Brot hart zu schuften.

Nach einem dramatischen Arbeitsunfall verliert er seine Arbeitsgrundlage. So wie bisher wird er nie wieder arbeiten können.

Aber Aufgeben ist nicht sein Ding: Er schwingt sich auf sein Motorrad und begibt sich auf eine Reise nach Irland. Sein Gepäck: 3 T-Shirts, 3 Unterhosen, 3 Paar Socken, seine Zahnbürste und seine Gitarre. In den Straßen Dublins schlägt er sich als Singer-Songwriter in Pubs und Kneipen durch und lernt dabei Land und Leute kennen: Raubeine mit Herz. Menschen wie er selbst. Aus dem Selbstrettungstrip werden drei intensive Jahre, die ihn prägen.

Mit neuer Kraft und einem Koffer voll Inspiration kehrt er nach Deutschland zurück, um hier in seinen Liedern seine Geschichte zu erzählen. Songs, die Mut und Lebensfreude vermitteln, gerade da, wo man es nicht erwartet, in den schweren Zeiten. Egal worum es in den Songs geht, um den Knüppel, den das Leben uns zwischen die Beine wirft, um das Umschiffen von Klippen, um Höhen und Tiefen, um Freud oder Leid: Am Ende erzählen sie doch alle von der Liebe zum Leben und der alles tragenden Kraft der positiven Energie.

Mit viel Ironie und dem nötigen Augenzwinkern nimmt das „Rauhbein“ sein eigenes Leben auf die Schippe und singt von seinen abenteuerlichen Erfahrungen mit der Liebe, der Lust und dem Leid. Rauhbein ist der harte Kerl, den das Leben geformt hat mit seinem weichen Kern und dem Herz am rechten Fleck.

Und das kommt an: Mit ihrem Debütalbum legt die Formation 2021 einen wahren Senkrechtstart hin. Fast über Nacht bildet sich eine riesige Fangemeinde, die Rauhbein trotz Corona-Pandemie und Konzertverboten feiert, als gäbe es kein Morgen. Im Nu avanciert die Band zu einem wahren Senkrechtstarter.

Mit ihrem zweiten Album, das von der Szene bereits mit Hochspannung erwartet wird, schlagen die Nordhessen noch rauere und noch sarkastischere Töne an. Musikalisch gehen die Songs voll auf die Ohren. Textlich entlocken sie dem Zuhörer ein verschmitztes Schmunzeln, bringen zum Nachdenken und geben Zuversicht.

Live wird es in diesem Jahr auch gehörig scheppern: Rauhbein sind auf zahlreichen Shows quer durch die Republik zu erleben, darunter etliche namhafte Festivals. Am 7. Juli gibt die Band ein Heimspiel auf dem Rockharz Festival.

23.06. Holzerode, Rock unterm Hünstollen

24.06. Abenberg, Feuertanz Festival

30.06. Hude, Burning Pants Festival

07.07. Ballenstedt, Rockharz

