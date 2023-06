70.000 Tons Of Metal 2024: bucht eure Kabine am Dienstag, 27. Juni 2023

Whirlpools, eine warme karibische Brise und Heavy Metal.

Die Veranstalter von 70.000 Tons Of Metal haben den Termin für den öffentlichen Vorverkauf der zwölften Ausgabe von The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise, bekannt gegeben.

Der öffentliche Vorverkauf beginnt am Dienstag, dem 27. Juni 2023 um 18:00 Uhr MESZ für die kommende Reise, die vom 29. Januar bis zum 2. Februar 2024 von Miami, Florida, nach Puerto Plata, Dominikanische Republik, und zurück führen wird.

Jeder Reisende erhält uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Konzerten und besonderen Veranstaltungen an Bord: Meet & Greets mit jeder Band, einzigartige und intime Masterclasses mit ausgewählten Musikern, exklusive Live-Album-Premieren, Listening Sessions und mehr. Die Gäste haben auch die Möglichkeit, Puerto Plata mit ihren Lieblingsbands auf einer Auswahl von „Artist Escorted Shore Excursions“ zu erkunden, bei denen die Fans die Gelegenheit haben, die Bandmitglieder auf Entdeckungsreisen wie Schnorcheln, Kajakfahren, Bootstouren und mehr zu begleiten.

An Bord der Freedom of the Seas werden 60 Bands auf vier Bühnen auftreten, darunter die kolossale Pool Deck Stage – die größte Open-Air-Bühne der Welt auf hoher See. Die Gäste können die Auftritte ihrer Lieblings-Heavy-Metal-Bands bequem von einem Whirlpool aus mit einem Cocktail in der Hand verfolgen. Das über 156 Tonnen schwere Kreuzfahrtschiff verfügt über zahlreiche weitere Annehmlichkeiten an Bord, Bars und Lounges sowie kostenlose Speiseangebote.

Das bisherige Line-up umfasst: Aborted, Angra, Blind Guardian, Blood Red Throne, Crypta, Draconian, Epica, Equilibrium, Grave Digger, Infected Rain, Lord Of The Lost, Mystic Prophecy, Nanowar Of Steel, Nervosa, Nile, Omnium Gatherum, Saor, Sodom, The Halo Effect, Thyrfing, Unleashed, Warkings. 38 weitere werden noch bekannt gegeben.

60 Bands, 4 Tage, 1 Kreuzfahrtschiff, und nur 3000 Tickets.

Über 70.000 Tons Of Metal

70.000 Tons Of Metal ist The Original, The World’s Biggest Heavy Metal Cruise.

Dieses außergewöhnliche und einzigartige schwimmende Festival, das seit der ersten Fahrt im Jahr 2011 zehn Mal in Folge ausverkauft war, findet nun an Bord eines der größten Luxus-Passagierschiffe der Welt statt. Mit 60 internationalen Weltklasse-Heavy-Metal-Bands, die auf vier Bühnen auftreten, beherbergt 70.000 Tons Of Metal außerdem die größte Open-Air-Bühne auf den sieben Weltmeeren.

Die Reisenden genießen das Heavy-Metal-Festivalerlebnis ihres Lebens mit allen Vorteilen einer Kreuzfahrt: im Ticketpreis enthaltenes feines Dinieren, Bars, die nie schließen, 24-Stunden-Zimmerservice sowie viele weitere Annehmlichkeiten auf dem Schiff.

Diese viertägige Kombination aus Heavy-Metal-Musikfestival und Karibik-Urlaub bietet 3.000 Metalheads die unglaubliche Möglichkeit, das Event Seite an Seite mit allen Bands an Bord zu erleben. Da es keine VIP-Bereiche gibt, ist es im wahrsten Sinne des Wortes so, als hätte jeder einen Backstage-Pass. Mitreisende haben nicht nur uneingeschränkten Zugang zu mehr als 120 Live-Auftritten (alle Bands spielen zweimal), sondern jedes Ticket beinhaltet auch Meet & Greets mit jeder Band, intime Masterclasses mit ausgewählten Artists und exklusive Live- und Hörpremieren. Darüber hinaus haben die Teilnehmenden vollen Zugang zum „Jamming in International Waters All Star Jam“ – einer einzigartigen Jam-Session, bei der eine Reihe von Musiklegenden gemeinsam auf der Bühne klassische Metal-Songs spielt.

Die Festivalbesucher haben außerdem die besondere Gelegenheit, mit ihren Lieblingsmusikern auf einer „Artist Escorted Shore Excursion“ ein karibisches Traumziel zu erkunden – ein weiteres exklusives Angebot von 70.000 Tons Of Metal.

Weitere Informationen über 70.000 Tons Of Metal 2024, einschließlich FAQs, Angaben zum Schiff und Kontaktinformationen, gibt es auf 70000tons.com