Red Cain: präsentieren neue Single „The Great Hunt“ mit dazugehörigem Livevideo

Die Prog-Power-Band Red Cain aus Calgary hat ihre neue Single The Great Hunt aus dem kommenden Album Näe’Bliss veröffentlicht, das am 2. Juni überall erscheint. Mit der Single veröffentlicht die Band ein Musikvideo, das bei ihrem letzten Live-Auftritt gefilmt wurde. The Great Hunt zeigt die cineastischen Einflüsse der Band von Anfang an, eröffnet mit einem eindringlichen Intro und steigert sich schnell in den klassischen progressiven Heavy-Metal-Sound, für den die Band bekannt ist. Die neueste Single aus dem kommenden Album Näe’Bliss erinnert an Periphery, Kamelot, Mastodon und andere, die nahtlos schwere, melodische Untertöne mit progressiver Power-Metal-Instrumentalisierung und markantem Gesang verbinden.

Die Band selbst sagt über die Single: „Wohlan – die Jagd beginnt! Mit unserer letzten Single vom kommenden Album Näe’Bliss freuen wir uns, einen der härtesten Tracks im Repertoire von Red Cain zu präsentieren: The Great Hunt, einen stampfenden, getriebenen Dreiviertelmarsch mit 8-saitigen Gitarren und sich mehrfach überlagernden Bässen. Dieser Track drängt weiter in die Djent-Riffs, die auch an anderer Stelle auf dem Album vorhanden sind, und hat dennoch alle üblichen Merkmale einer Red-Cain-Hymne – üppige elektronische Untermalung, hochfliegende, aggressive Vocals und einen pulsierenden, headbangenden Groove.“

Red Cain haben bereits Singles und Videos zu den Tracks Blight, We Are Chaos und Fisher King veröffentlicht, die den Hörern einen Eindruck vom innovativen Sound der Band vermitteln. Mit Blight hat die Band die Nadel hart in den progressiven Teil ihres Prog-Power-Stils bewegt und liefert eine atmosphärische, beängstigende und dynamische Performance, die den unaufhaltsamen Vormarsch der Fäule über das Land nachahmen soll. We Are Chaos schlägt mit Technik und Groove zu und kombiniert die melodische, schattenhafte Präsenz von Kamelot mit der kontrollierten Aggression von Gojira. Verstörend, bombastisch und unerbittlich zeigt Fisher King einen musikalischen und lyrischen Wettstreit zwischen dem Archetyp des Auserwählten und seinem entgegengesetzten, fehlerhaften, aber tödlichen Gegner, der in seinem unerbittlichen Marsch gefangen ist.

Das Album Näe’Blbiss erscheint am 2. Juni und ist inspiriert von der Das Rad Der Zeit-Romanreihe. Es ist eine Hommage an die legendäre Welt von Robert Jordans Fantasy-Epos und wurde von Tyler Corbett (Sole Audio) gemischt und von Alan Sacha Laskow (Perfect Filth Studios) gemastert. Mit einer düsteren Kante, heruntergestimmten Gitarren, Death-Metal-Einflüssen und einem unerbittlichen Vorwärtsmarsch ist Näe’Bliss ein Streifzug durch die Kehrseite der Geschichte des Rades Der Zeit – die der Verlassenen, der Antagonisten, der Instrumente des großen Herrn der Finsternis und der brutalen und fesselnden Verlockung, das Chaos regieren zu lassen. Red Cain erklären selbst zum Album: „Wir sind alle große Fantasy-Fans, und für uns ist Das Rad Der Zeit neben ‚LOTR‘ die genredefinierende epische Fantasy-Serie, mit der alles begann. Die Welt des Rades Der Zeit ist eine brutale, fesselnde Welt mit einer Vielzahl faszinierender Charaktere, und wir waren besonders daran interessiert, ihre eher viszeralen Aspekte zu erforschen – ein Bereich, der geradezu darum bettelt, mit Heavy-Metal gepaart zu werden. Wir haben gesehen, wie einige unserer musikalischen Ikonen wie Blind Guardian diesen Weg erfolgreich beschritten haben, und es war großartig zu sehen, wie sie diese Geschichten musikalisch neu interpretiert haben – ganz zu schweigen von dem verdammt großen Spaß daran. Jetzt sind wir an der Reihe, das Rad weiterzudrehen.“

Näe’Bliss Tracklist:

1. Fisher King

2. Blight

3. The Great Hunt

4. We Are Chaos

5. Sightblinder

6. The Man Who Can’t Forget (Part I)

7. Crane Of Malkier (Part II)

8. Fires Of Heaven (feat. James Delbridge)

Über Red Cain:

Red Cain ist ein modernes Progressive-Metal-Projekt mit osteuropäischen Wurzeln, das in den weiten Prärien und verschneiten Gipfeln von Alberta, Kanada, entstanden ist. Mit komplexem Songwriting, kraftvollem Gesang, unheimlichen Klanglandschaften und starkem, elektronisch unterstütztem Groove vertreten Red Cain einen flüssigen, dynamischen und einzigartigen Stil, der sich darauf konzentriert, dunkle, konzeptionelle faustische Sagen zu erzählen und diese in ein unvergessliches Live-Erlebnis zu verwandeln, das als „Melancholie und Wut“ beschrieben wird. Sie veröffentlichten ihre selbstbetitelte Debüt-EP (2016), die hervorragende Kritiken erhielt, und ließen zwei preisgekrönte Alben folgen: Kindred: Act I (2019), und Kindred: Act II (2021), die eine ausgedehnte konzeptionelle Saga erzählen und in Zusammenarbeit mit Sliptrick Records weltweit mehr als 3500 physische Exemplare verkauft sowie über 200.000 digitale Streams erreicht haben.

Red Cain waren mehrfach auf Platz 1 der kanadischen National Loud Charts und waren bereits 1x Gewinner und 3x Nominierte für die Metal Recording of the Year bei den YYC Music Awards. Die Musikvideos zu Zero und Juliet haben 17 Preise bei internationalen Musikfestivals gewonnen (Berlin Short Film Festival, Venice Shorts, Hollywood Art & Movie Awards und mehr).

Die Band kann auf eine lange Geschichte prominenter Kooperationen zurückblicken, wobei die Zusammenarbeit mit der mit dem Juno Award ausgezeichneten Sängerin Kobra Paige von der Heavy-Metal-Band Kobra And The Lotus auf dem Track Wing Of The Crow einen Höhepunkt darstellt. Mit dem 2023 erscheinenden Album Nae’Bliss machen Red Cain einen weiteren Schritt, um ihren Status als Innovatoren zu festigen und haben ein weiteres ehrgeiziges und konzeptionell spannendes Projekt auf Lager.

Red Cain sind:

Evgeniy Zayarny: Gesang

Samuel Ridout: Gitarre

Tyler Corbett: Gitarre

Kalie Yan: Bass/Gesang

Taylor Gibson: Schlagzeug

