Resolve veröffentlichen ihrer neue Single D.G.G.R.S, die wörtlich unter die Haut geht und ab sofort auf allen digitalen Streaming-Plattformen weltweit erhältlich ist. Der neue Track D.G.G.R.S stammt aus ihrem kommenden Debütalbum

Between Me and The Machine, welches am 26. November via Arising Empire erscheint.

Mehr zum kommenden Release: