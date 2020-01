Revoltons: neues Album „Underwater Bells …“ erscheint am 07.02.

Acht Jahre nach ihrem letzten Album 386 High Street North: Come Back To Eternity kehren die italienischen Power Metal-Könner Revoltons jetzt endlich wieder in die weltweite Szene zurück.

Die gleichfalls spielfreudige wie epische Mischung, welche ganz eindeutig diverse Anleihen bei Bands wie Symphony X, Dream Theater, Iron Maiden und Helloween bezieht, ist eigentlich typisch für das Heimatland der Formation.

In die flüssig instrumentierte Basis aus klassischen Metal-Elementen fügen die Musiker diesmal auch gekonnt diverse Querverweise zum Thrash- und Progressive Metal-Lager ein.

Tracklist:

01. Danger Silence Control

02. The Stars Of The Night Before

03. Slowmotion Apocalypse

04. Mary And The Children

05. October 9th 1963

06. Erase New Earth Lord

07. Hypnos And Thanatos

08. Primal Shock

09. The Powerless Wrath

10. Criminal Organism

11. Grandmasters Of Death

12. Through The Years

Das neue und fünfte Album Underwater Bells Pt. 2: October 9th 1963 – Act 1 dreht sich inhaltlich um die verheerende Katastrophe vom 9. Oktober 1963, als die Vajont-Staumauer in den Alpen im Nordosten Italiens durch eine Flutwelle gewaltig überspült wurde, was nachfolgend als Katastrophe von Vajont bekannt wurde.

Verursacht durch einen massiven Bergrutsch vom Monte Toc in den Stausee Vajont, ergossen sich nachfolgend gigantische Wassermassen in enger Bahn talwärts, wobei das Städtchen Longarone, die Ortschaften Faé, Villanova und Erto sowie fünf weitere vollständig zerstört wurden.

Das tragische Unglück, geschehen 100 km nördlich von Venedig, führte damals zu über 2.500 Toten. Mehr als die Hälfte der Opfer wurde bis heute nicht gefunden. Da ein Teil der Bandmitglieder direkt aus Vajont stammt, möchten Revoltons mit der neuen Veröffentlichung auch wichtige Erinnerungsarbeit leisten.

Mit dem ungekünstelt und natürlich vokalisierenden Frontmann Andras verfügen die bereits 1991 ins Leben gerufenen Revoltons über einen fähigen Sänger.

Diverse Gastmusiker der italienischen Metalszene sind auf dem neuen Werk mit ihren jeweiligen Beiträgen vertreten – und mit Mr. Blaze Bayley konnte auch eine respektierte Berühmtheit gewonnen werden, die im Lied Grandmasters Of Death zu hören ist.

Das breite musikalische Repertoire dieser zweifellos sehr begabten Gruppe ermöglicht es scheinbar unzählig verarbeiteten Einfällen, einerseits kraft- und druckvoll als auch spieltechnisch anspruchsvoll in Erscheinung zu treten.

„Ob mit ungestüm galoppierenden Gitarren- und Schlagzeug-Vorstößen, getragenen Midtempo-Parts, besinnlich-balladesken Anklängen oder inmitten komplexer Arrangements:

Underwater Bells Pt. 2: October 9th 1963 – Act 1 ist definitiv eine äußerst viel versprechende Veröffentlichung!“ (Markus Eck)

Line-Up:

Andras Csaszar • Vocals

Alex Corona • Guitars

Matt Corona • Guitars

Roberto Sarcina • Bass

Elvis Ortolan • Drums

Revoltons Discography:

2003 • Night Visions (Full-length)

2007 • Lost Remembrance (Full-length)

2009 • Underwater Bells (Full-length)

2012 • 386 High Street North: Come Back To Eternity (Full-length)

2020 • Underwater Bells Pt. 2 – October 9th 1963 – Act 1 (Full-length)

