The Amity Affliction: veröffentlichen „Soak Me In Bleach“

Australiens Core-Giganten The Amity Affliction verpacken seit Jahren gnadenlose, rohe Ehrlichkeit in brachialen Post-Hardcore, bewegende Hooklines und stilsicher-stürmische Riffs und gehören mit diversen Gold- und Platin-Auszeichnungen zu den erfolgreichsten Rockbands Down Under.

Nach der knüppelnden Vorab-Single All My Friends Are Dead folgt mit Soak Me In Bleach die zweite Single des kommenden The Amity Affliction Albums Everyone Loves You Once You Leave Them, auf dem grungig-knirschenden Metal-Gitarren und aufsteigende Clean-Gesangseskapaden dominieren.

„Das Motiv von Soak Me In Bleach ist keines, welches wir normalerweise benutzen würden. Es ist super dunkel, aber es hat einen eingängigen Grunge-Vibe.“ – Ahren Stringer, Vocals

Das siebte Studioalbum des Heavy-Alternative-Quartetts aus Australien, welches zugleich das Debüt auf Pure Noise Records darstellt, wird eine kraftvolle Mischung aus brachialen Breakdowns und hinschmelzender Catchiness sowie der schonungslosen Konfrontation mit den eigenen mentalen Problemen bereithalten.

Das Album Everyone Loves You Once You You Leave Them erscheint am 21. Februar. Vorab werden Amity Affliction auf Tour mit Beartooth zu sehen sein, die vielerorts bereits ausverkauft ist!

The Amity Affliction auf Tour mit Beartooth

16.02. – DE – Stuttgart – LKA Longhorn – Ausverkauft

17.02. – AT – Arena Wien – Ausverkauft

19.02. – CH – Solothurn – Kofmehl

20.02. – DE – Munich – Tonhalle – Ausverkauft

21.02. – DE – Oberhausen, DE – Turbinnehallen – Ausverkauft

22.02. – DE – Wiesbaden, DE – Schlachthof – Ausverkauft

04.03. – DE – Hamburg – Grosse Freiheit – Ausverkauft

05.03. – DE – Berlin, – Huxleys

06.03. – DE – Leipzig, Taubchenthal – Ausverkauft