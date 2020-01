Filmtitel: An Inspector Calls

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch, Englisch

Laufzeit: ca. 86 Minuten

Genre: Krimi, Thriller

Release: 15.11.2019

Regie: Aisling Walsh

Produktion: Edel Germany GmbH

Schauspieler:

David Thewlis, Miranda Richardson, Ken Stott, Finn Cole, Kyle Soller

Das Theaterstück An Inspector Calls ist ein sozialkritisches Meisterwerk der Nachkriegsgeschichte, welches vom Schriftsteller John Boynton Priestley geschrieben wurde und zu einem der wichtigsten englischen Bühnenwerken der Neuzeit gehört. Am 15.11.2019 hat Edel Germany die BBC Umsetzung aus dem Jahr 2015 neu aufgetischt.

Erstmalig wurde An Inspector Calls vor 75 Jahren in Leningrad und Moskau aufgeführt, da ein geeigneter Veranstaltungsort in England nicht gefunden werden konnte. Ein Jahr später folgte dann die erste Aufführung im New Theater in London und hat ob der zeitlosen Thematiken nach wie vor die gleiche starke Relevanz wie bei der Premiere.

Die Story von An Inspector Calls:

England, 1912: Die wohlhabende Familie Birling feiert eines Abends die Verlobung von Tochter Sheila mit Gerald Croft – eine Ehe, die zwei erfolgreiche Unternehmen zusammenführen wird. Doch der feierliche Anlass wird von einem Überraschungsbesuch Inspektor Gooles (David Thewlis, „Harry Potter“) unterbrochen.

An Inspector Calls blickt hinter die Fassade einer selbstherrlichen Oberschicht im blühenden Industriezeitalter. Vor diesem Hintergrund erschafft die aufwühlende BBC-Adaption von J.B. Priestleys meisterhaftem Theaterstück ein mitreißendes Mysterium mit erstklassigen Darstellern und voller Spannung.