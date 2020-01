Surgical Strike – Part Of A Sick World

Bandmitglieder :

Jens „Korken“ Albert – Gesang

Marcelo Vasquez Rocha – Gitarre

Frank Ruhnke – Gitarre

Florian Seybecke – Bass

Moritz Menke – Schlagzeug

Trackliste :

Dead End Gone Failed State Politicains Conspiracy Below Zero Lambs To The Slaughter Not In This Live Part Of A Sick World Confrontation Sorrow Of War The Breed

Gegründet wurde der „Chirurgische Schlag“ bereits 1993, um den Trash Metal nach Deutschland zu holen. Sänger und Trash Head Jens „Korken“ Albert fing da an, einen kompromisslosen und biergetränkten Trash-Wahnsinn zu verbreiten. 2015 wurde die Band aus der Versenkung geholt und fortan an dem Debüt V:II:XII gearbeitet. Für Nicht-Rätsel-Freunde: V:II:XII bedeutet Fünf vor Zwölf…. 2016 erblickte die Five-Track-EP dann das Licht der Welt (Rezension hier).

Nach zwei Jahren auf Tour, um die Abgründe der Menschheit zu beobachten und einigen Veränderungen in der Bandzusammenstellung arbeiteten die Jungs anschließend intensiv an neuen Songs. Diese sollen nun in Form ihres ersten vollwertigen Studioalbums veröffentlicht werden.

„Surgical Strike haben nur eine Mission. Sie wollen 100% puren, bedingungslosen und technisch versierten Trash Metal spielen, der direkt in die Nackenmuskulatur geht. In einer Welt geprägt von Korruption, Manipulation und Verleugnung steht die Botschaft des Albums in den Startlöchern: Geladen, entsichert, präzise und bereit, keine Gefangenen zu machen.“ so der Pressetext.

Durch die Bank weg, gehen die Recken jedoch klassisch zu Werke. Einer Grundlinie folgend wird der Text in gleichen Rhythmen dahingegrowlt. Die einzelnen Stücke ähneln einander sehr und sind nach identischen Bausteinen aufgezogen worden. Instrumentalische Soli haben Platz, werden immer wieder eingebaut. Dies hebt das Ganze aus der Masse hervor. Textlich wird Bezug auf die Missstände der Welt genommen.

Live stehen keine großen Touren an. Derzeit ist für das laufende Jahr nur ein einziger Gig bestätigt. Mal sehen, ob sich mit der Veröffentlichung der CD da noch etwas tut.