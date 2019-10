Rising Insane haben ihre letzte Single „Last Fragments“ vom neuen Album „Porcelain“, welches am 01.11.2019 veröffentlicht wird, vorgestellt.

„Last Fragments“, so bezeichnet Sänger Aaron Steineker die Sachen, die uns zusammen mit unseren Erinnerungen bleiben, wenn jemand stirbt, den man liebt. Das können materielle Dinge sein, wie ein Pullover oder ein Schlüsselanhänger, oder auch die Leute, die der Mensch in unser Leben gebracht hat. Aaron trägt mit „Last Fragments“ und dem Album „Porcelain“ einen Kampf mit seiner Trauer aus. Er und seine Familie haben im Sommer 2018 die Schwester und Tochter im Kampf gegen den Krebs verloren.

Es geht darum, einen Weg zu finden, wie man weitermachen kann und lernt, mit dem Verlust zu leben.

„I’m holding on to what is left in my heart –

to keep myself away from falling apart“.

Den Song durchziehen viele wütende, emotionale Shouts und Schreie, aber auch klagender Gesang. Rising Insane setzen erfolgreich auf eine Mischung aus brachialer Härte und zerbrechlicher Empfindsamkeit, um die Zerissenheit der Lyrics auf den Punkt zu bringen. Daraus formt sich eine absolut authentische Single, mit der Aaron allen Leuten eine Möglichkeit zeigen möchte, nach einem

Verlust Halt zu finden. Dazu liefert das Quintett ein One-Shot-Musikvideo, dass sich definitv sehen lassen kann – und gesehen werden sollte.

Das neue Album „Porcelain“ ist nun vorbestellbar als exklusive Bundles, CD und als Download.

Rising Insane liefert ihre Musik auf dualistische Art und Weise, abseits der üblichen Post-Hardcore-Norm; wütende Ausbrüche, die an melancholische Hingabe gekoppelt sind, verleihen ihren Songs eine einzigartige emotionale Note. Die plötzliche und überraschende Vielfalt ist der Schlüssel zu einer neuen Erfahrung, die den Hörer an ihre Musik fesseln wird. Rising Insane ist und war immer eigeninitiativ und investieren Herz und Seele in die Musik und alles drumherum. Mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Nation“ im Juni 2017 haben sie definitiv den Weg in die Höhe geebnet. Solide Mischungen aus zermalmenden Metalcore-Elementen mit einem punkrockartigen Einfluss vertragen sich mit ruhigen, sauberen Vocals. Von Anfang an fesselten Rising Insane und spielte bereits mit Bands wieThe Devil trägt Prada, For Today und Stray from the Path. Die lange Reise hat die Band weiter inspiriert, was zu einer selbstbewussteren Art von Musik führt. Mit dieser Leidenschaft schloss sich Rising Insane Ende 2018 der Band Annisokay an, um eine 14-tägige Tour durch Deutschland und Österreich zu machen. Außerdem standen sie beim Impericon Festival 2019 auf der Bühne.