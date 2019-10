Walkways: veröffentlichen Musikvideo zu ‚Half The Man I Am‘

Die israelischen Alternative Metaller Walkways haben das offizielle Musikvideo zum Song Half The Man I Am von ihrem kürzlich erschienenen neuen Album Bleed Out, Heal Out veröffentlicht.

Bleed Out, Heal Out« Tracklist

01. Till The End

02. Hell Born Shove (Impossible)

03. Despair (For Heaven’s Sake)

04. Half The Man I Am

05. Trumpet Call

06. Levitate

07. Bleed Out, Heal Out

08. You Found Me

09. Unbearable Days

10. Enough.

11. Humane Beings

12. Care [In This Together]

13. Thank You

14. Bone Deep

Walkways sind:

Ran Yerushalmi | Gesang

Bar Caspi | Gitarre

Yoni Menner | Gitarre

Avihai Levy | Bass

Priel Horesh | Schlagzeug