Zero Theorem: veröffentlichen neue Videosingle

Es gibt Geschichten, die sich selbst einem größeren Sinn widmen. Dystopische Erzählungen handeln meist von technologischen und politischen Gefahren. Fantasy-Epen inspirieren mit Hoffnung und Wunder im Angesicht von Not und Elend. Dann gibt es Bands, die nach Vereinigung all dessen streben.

Zero Theorem aus Los Angeles lassen Hardrock mit der rhythmischen und kompromisslosen Intensität des Metals und einer dunklen Science-Fiction-Ästhetik verschwimmen. Die Veröffentlichung ihrer Debüt-EP Atarxis 2018 brachte der Band früh Vergleiche zu Bands wie Disturbed und Five Finger Death Punch und markierte den Start der großen Aufgabe, sich als Künstler und Musiker unverwechselbar darzustellen. Nun kehren das Quintett und Produzent Kane Churko (In This Moment, Hellyeah, Ozzy Osbourne, Papa Roach) mit der zweiteiligen Veröffentlichung The Killing zurück und marschieren zielstrebig in neue Bereiche des akustisch und lyrisch Möglichen.

Denn zusätzlich zum neuen Sound bieten Zero Theorem auch lyrisch einiges zu entdecken. Sänger Caesar erklärt: “Das Hauptthema von The Killing ist die Abneigung von Vortäuschungen falscher Tatsachen. Für uns ist Musik ein Ort zum Nachdenken, aber auch Entspannen. Das Album als Ganzes repräsentiert die Reflektion von Schwierigkeiten, die Schmerz und Verlust fordern, aber in der Geburt eines besseren Selbst resultieren.”

Es geht auch darum, wie wir auf Gedeih und Verderb miteinander vernetzt sind, an etlichen Stellen, und darum, sich das auch gelegentlich mit brutaler Offenheit klarzumachen.

Caesar führt fort: “Wir stecken da zusammen drin, und jeder von uns hat einen Platz in der Monstrosität von all dem. Unter bestimmten Bedingungen gibt es einfach kein Entkommen von der grundsätzlich brutalen Natur des Lebens. Am Ende wird es dich so oder so kriegen. Es heißt töten oder getötet werden.”

Die erste Single des Albums ist ein episch-melodischer und knallhart rhythmischer Track mit einem Schuss Futurismus. Der Song heißt You und ist exemplarisch für Zero Theorem. Im zugehörigen Video schildert Regisseur David Brodsky mit Schnitten zwischen der Mojave-Wüste und den Sternen darüber eine apokalyptische und interdimensionale Traumlandschaft und schafft eine Vision, die die lyrischen Warnungen im Song vor dem bevorstehenden Untergang und die Liebe der Band zu Science-Fiction im Allgemeinen unterstreicht.

Caesar schließt ab: “Viele der heutigen sozialen und globalen Probleme bewegen sich an einen Punkt, an dem es kein Zurück mehr geben wird. “You” handelt von fehlender Empathie, was die Probleme immer schlimmer macht. Der Song mahnt gezielt jene, die Leid und Gefahr ignorieren, bis sie persönlich betroffen sind, kann aber auch als Call-To-Action verstanden werden. In manchen Fällen sind wir nur so stark und existenzfähig wie unser kollektiver Wille. Ohne einander geht das Individuum zugrunde.”