Roadrunner United: neues Livevideo ‚The Rich Man‘ feat. Corey Taylor

Roadrunner United war ein Projekt des berühmten Hardrock-Labels Roadrunner Records, das 2005 zur Feier des 25-jährigen Bestehens organisiert wurde und seinen Höhepunkt in den All-Star Sessions fand, einem Album, das für Chart-Platzierungen in Deutschland, den USA, Großbritannien und weiteren Ländern sorgte. Vier „Spielführer“ (Joey Jordison von Slipknot, Robb Flynn von Machine Head, Dino Cazares von Fear Factory und Matthew K. Heafy von Trivium) wurden auserkoren, sich mit 57 Artists aus 45 ehemaligen und aktuellen Roadrunner-Bands einzufinden. Ein Metal-Familientreffen der besonderen Art!

MTV bezeichnete die Veröffentlichung als „Beleg für den weitreichenden Einfluss von Roadrunner auf das Genre“ – und das trifft es sehr gut.

Im Rahmen des Projekts fand am 15. Dezember 2005 im Nokia Theater in New York City ein Konzert zur Feier des Albums und des Jubiläums statt. Bei diesem Mega-Event traten zahlreiche ehemalige und aktuelle Musiker:innen von Roadrunner-Bands auf, darunter auch Künstler:innen, die ursprünglich nicht auf dem All-Star Sessions-Album zu hören waren.

Nachdem bereits die ersten beiden Videos The End und (sic) aus diesem Konzert erschienen sind, folgte nun das dritte Video The Rich Man. Der Song stammt aus der Feder von Robb Flynn und wurde von Corey Taylor am Gesang, Jeff Waters und Jordan Whelan an den Gitarren, Paul Gray am Bass und Andols Herrick am Schlagzeug eingespielt.

Die Setlist umfasste einige der beliebtesten Songs aus dem Portfolio von Roadrunner Records und natürlich auch Tracks vom Album des Projekts. Die „Hauptband“, die die meisten Songs spielte, bestand aus dem bereits erwähnten Cazares (Fear Factory), Adam Duce (Machine Head), den mittlerweile verstorbenen Slipknot-Mitgliedern Paul Gray und Joey Jordison, Andreas Kisser (Sepultura) sowie Roy Mayorga (Hellyeah, Stone Sour).

Ab dem 10. März 2023 sind sowohl das Original-Album der All-Star Sessions als auch das Konzert selbst in verschiedenen Versionen wieder erhältlich. Vorbestellungen für das Konzertalbum, das auf Vinyl, CD und digital erhältlich sein wird, sind hier möglich.

Mitwirkende Künstler:innen:

Steve Asheim, Matt Baumbach, Cory Beaulieu, Glen Benton, Rob Caggiano, Keith Caputo, Dino Cazares, Mike D’Antonio, Phil Demmel, Adam Duce, Brian Fair, Robb Flynn, Justin Foley, Paul Gray, Billy Graziadei, Paolo Gregoletto, Matthew K. Heafy, Andols Herrick, Scott Ian, Jamey Jasta, Howard Jones, Joey Jordison, Andreas Kisser, Jesse Leach, Logan Mader, Roy Mayorga, James Murphy, Tim “Ripper” Owens, Nadja Peulen, Evan Seinfeld, Acey Slade, Travis Smith, Joel Stroetzel, Corey Taylor, Ville Valo, Tommy Vext, Jeff Waters, Jordan Whelan, Tim Williams

Das Konzert wird auch digital zur Verfügung stehen.