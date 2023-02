Bobby Lies: veröffentlichen neue Single und Video zu Song „The Drugs That I Do“

Der in Deutschland geborene Punkrock Sänger und Songwriter Bobby Lies veröffentlicht mit Single und Video The Drugs That I Do heute einen ersten Vorgeschmack auf die im August erscheinende neue EP Love Gang.

Lies hat seine Wurzeln tief in der Punk/Hardcore Szene, in der er groß geworden ist, während er mit seiner Band durch Europa tourte.

Das war allerdings erst der Start einer verrückten Reise. Nach der Auflösung seiner Band nahm Bobby an der TV-Show The Voice Of Germany teil und schaffte es bis ins Finale. Auch wenn die Popindustrie nicht sein Ding war, nutzte er den Moment für sich um anzufangen an seiner Solokarriere zu arbeiten.

Auf der Single The Drugs That I Do geht er der Frage nach, was Liebe wirklich ist.

„Wir sind uns selbst unsere größten Ängste und verbringen manchmal das ganze Leben damit, die Person zu suchen, die unsere schlimmsten erlernten Gedanken über uns bestätigt“, sagt er. „Denn in ihnen fühlen wir uns zu Hause und manche Menschen nutzen genau das aus. Wir fühlen uns schlecht, aber kommen nicht davon los. Das ist keine Liebe, sondern toxisch!“

The Drugs That I Do verpackt das Thema toxische Beziehungen in ein happyheartache Gewand aus Punk-Gitarren und Singalong Refrains.