Convictors: neues Album erscheint im Mai 2023

An einem kalten Frühjahrstag im Jahr 1986 haben sich vier junge Metal Enthusiasten entschlossen, eine eigene Band zu gründen. Der Name der Band, Convictors, wurde als Eigenkreation schnell gefunden.

Die Musiker der noch jungen Convictors wurden stark von Bands wie Possessed, Kreator, Destruction, Sodom, Slayer und Messiah inspiriert. Seit dem ersten Demo Tape The Last Judgement aus dem Jahr 1986 erspielte sich die Band in dieser Zeit eine ansehnliche lokale Fangemeinde. 1988, bereits zwei Jahre nach Gründung der Band legte man die Instrumente zur Seite und genoss die Zeit als Metalfans.

20 Jahre später, im Jahr 2008 besann man sich der Tugenden. Mit viel Energie und neuem Bassisten an Bord, wurde die 5-Song EP Abdication of Humanity im Eigenvertrieb im Jahr 2009 veröffentlicht.

Nach zwei Bandneubesetzungen erschien 2014 das Album Envoys of Extinction. Es folgten internationale Auftritte in Clubs und auf Festivals. Im Jahr 2018 ging die Band erneut ins Studio und nahmen das Album Atrocious Perdition auf welches anschließend über Kernkraftritter Records weltweit vertrieben wurde.

Diverse internationale Konzerte wurden gespielt und am Schlagzeug fand sich ein neuer Drummer ein. Während der Pandemie nutzte die Band die Zeit sinnvoll und schrieb neue Songs. Das Album, wie alle Vorgänger wurde, ebenfalls in den Iguana Studios bei Christoph Brandes eingespielt. Das neue Album „Tartaros“, dieses Wort kommt aus dem altgriechischen und bedeutet so viel wie -Unterwelt-, wird am 26.05.2023 über Kernkraftritter veröffentlicht.

Die acht Songs des neuen Albums sind im klassischen Death Metal angesiedelt und mit viel Aggressivität, schnellen Blasts und eingängigen Riffwechseln versehen. Die Vocals sind gewohnt tief und abgründig…

Line-Up:

Samuel – Bass. Gesang

Lasse – Gitarre

Patrick – Schlagezug

Fabian – Gesang

­Trackliste: