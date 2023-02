Robotor Records: veröffentlichen neues Album „Chrysalis“ von Polymoon

Kosmische Härte, die mit wehmütigen Melodien verschmilzt, und dann weiter in ein fraktales Gefühl progressiver Unendlichkeit mäandert: Chrysalis ist ein Album, das uns höflich dazu auffordert, es gründlich zu erforschen. Dies ist kein Fast-Food-Rock, dies ist keine Platte, die alle ihre Geheimnisse und verborgenen Schätze gleich beim ersten Durchlauf preisgibt; es ist eine Platte, die für die Psych-Prog-Kenner, Space-Rock-Kosmonauten und Freunde des Sonderbaren da draußen eine extrem lohnende, bereichernde Erfahrung darstellt. Eine interstellare Reise voller Wendungen und Stimmungen.

Vom gigantischen Prog-Rock-Opener Crown Of The Universe über das massive Set The Sun bis hin zur schlangenartigen Pracht von Viper At The Gates Of Dawn entfalten sich Polymoon auf Chrysalis zu voller kosmischer Größe. Ohne es zu wissen, sind sie kurz davor, eines der faszinierendsten, aufregendsten und forderndsten Psychedelic-Rock-Alben der letzten Zeit zu veröffentlichen. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.

Chrysalis Tracklist:

1) Crown Of The Universe

2) Wave Back To Confusion

3) Instar

4) Set The Sun

5) A Day In The Air

6) Viper At The Gates Of Dawn

Polymoon ist eine Rockband aus Tampere, Finnland, wo sie im Herbst 2018 gegründet wurde. Der einzigartige Sound von Polymoon schöpft aus verschiedenen Einflüssen, darunter Psychedelic Rock, Progressive Rock und Shoegaze. Seit ihrer Gründung zielen Polymoon darauf ab, die Zuhörer durch die klangliche Kombination von Euphorie und Melancholie auf eine höhere Existenzebene zu heben.

Während sie sich auf ihrem Debütalbum als eine schleierhafte Entität präsentierten, öffnen sie mit ihrem zweiten Album die heimlichen Vorhänge: Begrüßen Sie die zweite Phase der Metamorphose von Polymoon, in der alles offengelegt wird und nichts mehr verborgen ist. Die Puppe öffnet sich und die neu geformten Flügel entfalten sich langsam. Alte Konventionen sind gesprengt und die Hülle bricht. Die Lichtstrahlen scheinen heller als je zuvor durch.

Polymoon Socials:

