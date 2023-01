Robotor Records: veröffentlichen zweite Single „Set The Sun“ der finnischen Psychedelic Band Polymoon

Die zweite Single Set The Sun von Polymoons zweitem Album Chrysalis ist seit dem 20. Januar in visueller Form auf allen Plattformen erhältlich: https://polymoon.lnk.to/SetTheSun

Chrysalis wird am 17. Februar 2023 von Robotor Records veröffentlicht. Produziert wurde das Album von Kadavars Tiger Bartelt in seinem Studio in Berlin.

Polymoon haben sich seit ihrer Gründung bemüht, ihre psychedelische Vision in eine konkrete Form zu fassen, deren erstes Ergebnis ihr von der Kritik gefeiertes Debütalbum Caterpillars Of Creation, das über Svart Records veröffentlicht wurde im Herbst 2020. Polymoon haben seitdem an seiner Vision gefeilt und einen Deal bei Robotor Records unterzeichnet. Die zweite musikalische Manifestation von Polymoon wird am 17. Februar 2023 über Robotor Records veröffentlicht.

Sänger Kalle-Erik Kosonen kommentiert:

“Set The Sun ist musikalisch der härteste Song des Albums. Es geht Hand in Hand mit den Texten, von Vernunft bis Wahnsinn. Es ist dunkel und majestätisch. Wir wollten ein wunderschönes und verträumtes Musikvideo erstellen, das einen Kontrast zur Schwere des Songs bildet.”

Polymoon ist eine Rockband aus Tampere, Finnland, wo sie im Herbst 2018 gegründet wurde. Der einzigartige Sound von Polymoon schöpft aus verschiedenen Einflüssen, darunter Psychedelic Rock, Progressive Rock und Shoegaze. Seit ihrer Gründung zielen Polymoon darauf ab, die Zuhörer durch die klangliche Kombination von Euphorie und Melancholie auf eine höhere Existenzebene zu heben.

Während sie sich auf ihrem Debütalbum als eine schleierhafte Entität präsentierten, öffnen sie mit ihrem zweiten Album die heimlichen Vorhänge: Begrüßt die zweite Phase der Metamorphose von Polymoon, in der alles offengelegt wird und nichts mehr verborgen ist. Die Puppe öffnet sich und die neu geformten Flügel entfalten sich langsam. Alte Konventionen sind gesprengt und die Hülle bricht. Die Lichtstrahlen scheinen heller als je zuvor durch.

Be prepared to dance!

