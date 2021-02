Kadavar: „The Isolation Tapes“ ab 09.04. wieder als Vinyl-LP erhältlich

Das 6. Studioalbum der Berliner, erstmalig erschienen am 23. Oktober 2020 via Robotor Records, war bisher nur über den Web-Shop der Band erhältlich und erreichte so Platz 16 der deutschen Albumcharts. Die erste Pressung war bereits lange vor Erstveröffentlichung ausverkauft und auch die zweite Pressung schnell vergriffen. Inzwischen hat das Berliner Label mit Rough Trade Distribution einen Partner gefunden, der ihre Releases nun auch weltweit vertreibt und in die Plattenläden bringt.

„Letztes Jahr haben wir Robotor Records mit ganz viel Improvisation ins Leben gerufen, aber wir haben uns reingehängt und sind stolz darauf, diesen Schritt gewagt zu haben. Rough Trade Distribution als Vertiebspartner zu haben freut uns riesig. Wir sind gespannt auf die Zukunft!“ kommentiert Tiger Bartelt die neue Partnerschaft.

Kadavar sind im März 2020 eine der ersten Bands, die einen Livestream anbieten, nachdem ihre gesamte Welttournee abgesagt wird. Aus ihrem Studio spielen sie ihr einstudiertes Set und ernten dafür weltweit Applaus. Dieses grandiose Lockdown-Konzert gibt es in der Premium Edition von The Isolation Tapes dazu und ist jetzt erstmalig auf CD und Vinyl erhältlich!

“Wir hätten nie mit so einer Nachfrage gerechnet und sind mega froh, das jetzt auch weltweit für alle zugänglich zu machen. Das Livestreamkonzert haben wir gespielt, ehe wir anfingen, The Isolation Tapes aufzunehmen, deswegen passt es super zusammen!” ergänzt Lupus Lindemann.

Am 9. April 2021 erscheint das Album als „Premium Edition“ in den Formaten LP+CD, 2-CD-Box und 3-LP-Box.

The Isolation Tapes Tracklist:

1. The Lonely Child

2. I Fly Among The Stars

3. Unnaturally Strange (?)

4. (I Won’t Leave You) Rosi

5. The World Is Standing Still

6. Eternal Light (We Will Be Ok)

7. Peculiareality (!)

8. Everything Is Changing

9. The Flat Earth Theory

10. Black Spring Rising

Premium Edition:

Tracklist:

1. The End

2. The Devil´s Master

3. Evil Forces

4. Into The Wormhole

5. Living In Your Head

6. Black Sun

7. Demons In My Mind

8. The Old Man

9. Into The Night

10. Die Baby Die

11. Long Forgotten Song

12. Come Back Life

13. All Our Thoughts

