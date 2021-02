Sullen – Nodus Tolles – Akt 1: Oblivion

Fazit

Nodus Tollens ist ein faszinierendes Prog Album der Portugiesen Sullen. Sie begeben sich hier an die Vertonung des Neologismus von John Koenig. Ein tolles Album, welches den Größen dieses Genres in nichts nachsteht. Der Prog Rock/Metal Fan kommt an diesem Album nicht vorbei und bleibt In The Court Of Nodus Tollens verhaftet!



Anspieltipps: The Prodigal Son, Acheronta Movebo und Human