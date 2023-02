Guns n’ Roses: kündigen Welttournee für 2023 an

Guns n’ Roses gehen wieder auf Tour. Im Rahmen ihrer Welttournee 2023, die von Live Nation produziert wird, spielt die Erfolgsband im Sommer und Herbst Konzerte in Stadien, auf Festivals und in Arenen. Die legendäre Hardrock-Band startet ihre Tournee am 5. Juni in Tel Aviv, Israel und wird bis zum 22. Juli Konzerte in Europa geben. Dazu zählen auch zwei Stadionshows in Frankfurt und Bern im Juli 2023.

Guns n’ Roses setzen die Tour anschließend in Nordamerika fort. Auftakt ist am 5. August, in Moncton, NB im Medavie Blue Cross Stadium. Weiter geht es dann zu historischen Veranstaltungsorten im ganzen Land wie dem Fenway Park in Boston, MA am 21. August und dem Wrigley Field in Chicago, IL am 24. August. Die Tour endet in Vancouver, BC im BC Place am 16. Oktober.

Tickets sind seit Mittwoch, 22. Februar, 10 Uhr Ortszeit über den Nightrain-Vorverkauf der Band erhältlich. Der allgemeine Ticketverkauf für alle Termine begann um 10 Uhr Ortszeit am Freitag, 24. Februar auf gunsnroses.com. Fans können außerdem VIP-Pakete erwerben, die Premium-Tickets, Zugang zur VIP-Bar während des gesamten Konzerts, eine Einladung zur Paradise City Lounge vor dem Konzert, limitierte Guns n’ Roses VIP-Artikel und vieles mehr enthalten können. Weitere Informationen unter vipnation.com.

Guns n’ Roses, die ihren Einfluss auf die gesamte Kultur ausdehnen, haben auch gerade Erik Jones und die Startnummer 43 beim Daytona 500-Autorennen gesponsert. Sein Rennteam, der Legacy Motor Club, ist im gemeinsamen Besitz der NASCAR-Legenden Richard Petty und Jimmie Johnson, der seine Begeisterung auf Twitter teilte. Außerdem hervorzuheben ist, dass das cineastische Musikvideo zu November Rain die Marke von 2 Milliarden Aufrufen überschritten hat, was es zu „einem der meistgesehenen Rockvideos aller Zeiten macht“. Letztes Jahr haben sie das Use Your Illusion I & II Super Deluxe Edition Box Set veröffentlicht. Die 4LP Vinyl ist bereits ausverkauft. Guns n’ Roses werden schon bald weitere Neuigkeiten und Überraschungen bekanntgeben. Fans können sich auf Einiges gefasst machen!

Über Guns n’ Roses:

Guns n’ Roses sind bis heute die dynamischste, gewagteste und vollendetste amerikanische Rockband der Musikgeschichte. Ihr bahnbrechendes Werk Appetite For Destruction aus dem Jahr 1987, das Diamantstatus erreichte, ist „das meistverkaufte US-Debütalbum aller Zeiten“ und „das 11. meistverkaufte US-Album aller Zeiten“, während ihre Not In This Lifetime… Tour (2016-2019) die „kommerziell vierterfolgreichste Tour aller Zeiten“ war. Im Jahr 1991 legten Guns n‘ Roses mit dem 7-fach Platin ausgezeichneten Use Your Illusion I und Use Your Illusion II, die bei Veröffentlichung die ersten beiden Plätze der Billboard 200 eroberten, einen Doppelerfolg hin. Mit Gesamtverkäufen von bis dato 100 Millionen Tonträgern umfasst ihr Werk auch die Alben G N‘ R Lies (5x-Platin), The Spaghetti Incident? (Platin), Greatest Hits (5x-Platin) und Chinese Democracy (Platin). Ganz zu schweigen davon, dass sie mit durchschnittlich 24 Millionen monatlichen Zuhörern auf Spotify eine der weltweit meistgestreamten Rockbands sind. Nach der Wiedervereinigung des Jahrhunderts traten sie als Headliner beim Coachella auf und verkauften mehr als 5 Millionen Tickets für die Not In This Lifetime… Tour. Aber Guns n‘ Roses hören nie auf, denn 2023 stehen weitere Tourtermine und andere Überraschungen an – der „Nightrain“ rollt mit voller Kraft weiter.

Guns n’ Roses sind Axl Rose (Gesang, Klavier), Duff McKagan (Bass), Slash (Leadgitarre), Dizzy Reed (Keyboard), Richard Fortus (Rhythmusgitarre), Frank Ferrer (Schlagzeug) sowie Melissa Reese (Keyboard).

Live Nation Presents

Guns N’ Roses Europe 2023

Mo. 03.07.2023 Frankfurt Deutsche Bank Park

Mi. 05.07.2023 Bern Bernexpo

MagentaMusik Prio Tickets:

Mi., 22.02.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 23.02.2023, 10:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/presale

www.gunsnroses.com

www.facebook.com/gunsnroses