Guns n‘ Roses: als Headliner für das Graspop Metalmeeting 2023 bestätigt

Take me down to the paradise city, where the grass is green and the girls are pretty! Am Donnerstag, den 15. Juni, verwandeln die legendären Hardrocker aus LA Dessel wieder einmal in Paradise City. Guns n‘ Roses werden die Südbühne abschließen.

Ihr fantastischer Marathon-Gig beim Graspop Metal Meeting 2018 war der Beweis dafür, dass Guns n‘ Roses wieder auf allen Zylindern laufen, umso mehr, als Slash und Duff McKagan wieder mit von der Partie sind. Im Jahr 2023 werden die Guns n‘ Roses wieder auf den größten Bühnen Europas touren und dazu gehört auch das GMM! Macht euch bereit, zu Klassikern wie Sweet Child O‘ Mine, Paradise City und November Rain mitzusingen!

Der Kartenvorverkauf für das GMM 2023 läuft auf Hochtouren und der Samstag, 17. Juni, ist bereits ausverkauft. Auch die Unterkünfte sind heiß begehrt. Metal Park und Metal Town sind ausverkauft, auf Camping Inferno gibt es nur noch wenige Mietzelte und am Devil’s Lake sind noch eine Handvoll Hütten zu haben! Tickets sind bei ticketmaster.be erhältlich. Bestellt jetzt, solange ihr noch könnt!

Im Jahr 2023 wird das GMM wieder vier Tage lang die Schleusen des Metal-Himmels mit einem All-Star-Line-Up öffnen. Das Graspop Metal Meeting 2023 findet vom 15. bis 18. Juni statt. Zum 26. Mal wird das Stenehei Festivalgelände in Dessel bis in die Grundfesten gerockt! Wie immer wird das Line-up aus allen Nähten platzen und das Beste aus den verschiedensten Metal-Genres bieten: von Hardcore bis Hard Rock, von Black Metal bis Thrash, von Punk bis Metalcore und vieles mehr. GMM2023 ist das Metal-Highlight des Jahres, das sich kein Metalhead entgehen lassen darf. Der Countdown läuft!

Mehr Details auf www.graspop.be.

Stay metal, stay safe & take care.

