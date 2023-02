Fear Factory: geben Milo Silvestro als neuen Sänger bekannt

Die Industrial Metal-Pioniere Fear Factory freuen sich, bekannt zu geben, dass sie Milo Silvestro als neuen Sänger für die nächste Ära der Band ausgewählt haben.

Fear Factorys Dino Cazares kommentiert: „Es ist an der Zeit, der Welt unseren neuen Sänger vorzustellen. Die Suche war lang und akribisch, aber ich bin mir sicher, dass wir den richtigen Mann gefunden haben. Es ist eine große Woche für uns bei Fear Factory, denn wir treffen die letzten Vorbereitungen für unsere Rückkehr auf die Live-Bühne und touren ab dem 25. Februar mit der Rise Of The Machine Tour durch die USA. Wir können es kaum erwarten, auf die Straße zu gehen und in die Ärsche zu treten.

The Machine Will Rise.“

Milo Silvestro sagt: „Das ist eine riesige Chance für mich. Ich bin seit vielen Jahren ein Fan der Band und es fühlt sich sehr surreal an, aber ich bin begeistert, ein Teil davon zu sein. Ich weiß, dass ich in große Fußstapfen treten muss, aber ich bin hier, um es auf die bestmögliche Weise zu tun und dem stimmlichen Vermächtnis dieser legendären Band gerecht zu werden.“

Diesen Samstag gehen Fear Factory zusammen mit dem Headliner Static X auf die Rise Of The Machine Nordamerika Tour. Auf der 42-tägigen Tournee werden auch Dope sowie ausgewählte Termine mit Mushroomhead und Twiztid gespielt.

Letztes Jahr hat die Band Recoded über Nuclear Blast veröffentlicht. Wie der innovative Doppelschlag von Demanufacture und Remanufacture interpretiert Recoded die Songs des 2021 erschienenen Meilensteins Aggression Continuum auf brillante Art und Weise neu.

Die Remixe bilden ein faszinierendes Gegenstück zum zehnten Album der Band. Produziert von Mitbegründer, Songwriter und Gitarrist Dino Cazares und gemischt/gemastert von Damien Rainaud (Dragonforce, Once Human), bietet Recoded neue Interpretationen der Songs von Aggression Continuum. Auf Recoded sind die langjährigen Mitstreiter Rhys Fulber, Zardonic, Tyrant Of Death, Rob Gee, Blush_Response und Dualized zu hören. Das Album ist das vierte Fear Factory-Album mit einem Artwork von Anthony Clarkson.

