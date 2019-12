Rock Center Bremerhaven: die nächsten Veranstaltungen (13.,14.,20.,21.,25.12.)

Am kommenden Freitag den 13.12. haben wir mal wieder einen richtigen Knaller für alle hartgesottenen Ozzy Fans!

Ozzyfied sind ohne Zweifel Anwärter auf die beste Ozzy Osbourne-Tributeband.

Dies untermauern und beschreiben am besten Reaktionen aus Reviews und Kommentaren zu Live-Konzerten von Ozzyfied, welche sich erst im Jahre 2017 im Bergischen Land in Deutschland zusammen fanden:

„…Ozzyfied beginnen. Wir werden erschlagen! Steht da doch ein junger Ozzy Osbourne auf der Bühne!…“

„…Sieht aus wie ein junger Ozzy, singt wie Ozzy, hat dieselbe Mimik wie Ozzy, bewegt sich wie Ozzy und wechselt die Klamotten wie Ozzy in seiner Karriere.“

Als Vorband Dize

Seit 1990 waren sie Deutschlands Rock-Hoffnung und der Inbegriff für riffgeladenen und kraftstrotzenden „American Hard-Rock“. Nicht zuletzt durch ihre explosive Bühnenpräsenz und die energiegeladenen Rock-Hits, haben sich Dice bei ihren ständigen Tourneen, bei denen sie sich unter anderem mit Kingdom Come (Wacken Open Air), Scorpions (Rock am Meer), Thunderhead (Stadthalle Bremerhaven) und Crossroads (Tour 1994) die Bühne teilten, einen festen Platz in den Herzen eines jeden echten Rockers erspielt.

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 21:00 Uhr

Tickets: VVK: 14 €/ AK: 17 €

Tickets erhältlich bei:

Hörgeräte Menge, Langener Landstraße 273,n27578 Bremerhaven

Cashmir – Second Hand Records, Friedrich-Ebert-Straße 46A, 27570 Bremerhaven

Vom Fass, Bürgermeister-Smidt-Straße 13, 27568 Bremerhaven

rock-center-bremerhaven.de

Samstag den 14.12.

Metal mit den Bands: Blue Sky Theory / HeadGear / Wichita Falls

Einlass: 20:00 Uhr

Beginn: 21:00 Uhr

Tickets an der Abendkasse

Am 20. und 21. Dezember gibt es wie jedes Jahr unser Santa Rocks!

Es werden 11 Bands aus unserem Haus ihr Können unter Beweis stellen und wieder eine unvergessliche Weihnachtsfeier auf die Beine stellen.

Freitag: Love Buzz (Nirvana Revival), Platzhebo, Non Stop Elektropop, Brobick und ein Überraschungsgig

Samstag: Pub Fiction, Heavy Weights, Grappa Gegners, Sample Minds, ZNR, Wichita Falls

Einlass: Freitag 19:00 Uhr, Samstag 18:00 Uhr

Tickets an der Abendkasse für 4 €

Am 25. Dezember heißt es denn Wally 4 Ever

Auch 2019 lassen wir den alten Wally Geist im Rock Center frei! Kommt und tanzt zu der Musik die euch euer DJ Tibor um die Ohren wickelt! Wir hoffen auf ein großen Familientreff und einen obergeilen Abend mit euch.

Der Eintritt ist frei!!!

Einlass: 21:00 Uhr