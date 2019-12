ROCKHARZ 2020: die nächsten drei Bands für den Sommer

Genießt ihr die Weihnachtszeit? Während alle Welt ihre Häuser und Bäume bunt schmückt, schmücken wir kräftig unser Billing für das ROCKHARZ 2020. Hier kommt der nächste Dreierpack:

Insomnium

Gerade erst haben die Finnen Heart Like A Grave veröffentlicht, und schon ist es wieder passiert: Wir sind komplett versunken in den melancholischen, schweren Melodien, die sie auf jedem ihrer Alben bieten. Mit ihrer packenden Atmosphäre sorgen sie jedes Mal aufs Neue dafür, dass die Umwelt zu einer unwirklichen Umgebung wird. 2017 waren sie zuletzt auf dem ROCKHARZ Open Air, und 2020 nehmen Sie die Reise aus dem wunderschönen Finnland wieder auf sich, um euch aus dem hitzigen Alltag zu entführen. Ladies and Gentlemen: Insomnium!

Beast In Black

Anton Kabanen gründete die finnische Truppe nach seinem Ausstieg bei Battle Beast. Was daraus folgte ist eine Power-Metal-Erfolgsgeschichte. 2017 erschien das Debütalbum Berserker, mit dem sich die Band sofort eine große Fanbase erspielte und direkt in die Charts schoss. Anfang des Jahres folgte der nächste Hammer: From Hell With Love schnappte sich direkt Platz 6 in den deutschen Albumcharts und ist auch für uns eines der besten Alben in diesem Jahr. Klar, diese Band muss endlich ihre Premiere auf dem ROCKHARZ feiern: Beast In Black!

Dawn Of Disease

Nachdem es bei den Norddeutschen in den Anfangstagen nicht so lief, haben sie sich inzwischen zu einer festen Größe der deutschen Death-Metal-Szene gemausert. Schon ihr 2017er Gastspiel im wunderschönen Harz wurde kräftig von euch gefeiert, und da der Fünfer in diesem Jahr schon die nächste Abrissbirne geschwungen hat, wird es Zeit, sie wieder bei uns zu begrüßen – sicherlich auch mit Songs vom aktuellen Album Procession Of Ghosts (2019). Herzlich willkommen Dawn Of Disease!

Das ROCKHARZ 2020 findet vom 1. – 4. Juli 2020 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz statt.

Bisher sind die folgenden Bands für 2020 bestätigt:

Accept

Asenblut

Asp

At The Gates

Attic

Beast In Black

Betontod

Burden Of Grief

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Dawn Of Disease

Deserted Fear

Destruction

Ektomorf

Eluveitie

Evil Invaders

Ensiferum

Gernotshagen

Insomnium

Jinjer

Kambrium

Kataklysm

Knorkator

Lord Of The Lost

Moonsorrow

Paddy And The Rats

Powerwolf

Ost + Front

Running Wild

Sepultura

Steel Panther

Subway To Sally

Tankard

Tarja

Thundermother

Twilight Force

Turisas

Unleashed

Unleash The Archers

Unzucht

https://www.rockharz-festival.com/

https://www.facebook.com/rockharz/