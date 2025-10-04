Rock Legends: neuer Tourplan für 2026 mit hochkarätigem Line-Up veröffentlicht

Die mit Spannung erwartete Rock Legends-Tour wird nicht wie ursprünglich geplant im Herbst 2025 stattfinden, sondern auf den Herbst 2026 verlegt. Damit erhalten die legendären Stars rund um Joe Lynn Turner (Rainbow), Robin Beck, Marc Storace (Krokus) und Paul Shortino (Quiet Riot) noch mehr Zeit, um eine Show auf die Beine zu stellen, die Rock-Fans in Deutschland und Österreich restlos begeistern wird. Produzent Manfred Hertlein erklärt: „Wir möchten unserem Publikum die bestmögliche Show bieten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir uns gemeinsam mit den Künstlern entschieden, der Tour mehr Vorlaufzeit zu geben. Für entstandene Unannehmlichkeiten möchten wir uns herzlich entschuldigen – gleichzeitig dürfen sich unsere Fans auf ein unvergessliches Konzerterlebnis im Herbst 2026 freuen.“

Eine Änderung im Line-up gibt es ebenfalls: Eric Martin (Mr. Big) wird aus terminlichen Gründen nicht Teil der Tournee sein. Bereits gebuchte Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit oder können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Der allgemeine Vorverkauf für die neu hinzugekommenen Städte ist ab sofort gestartet. Tickets sind bei www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Neue Tourdaten für Herbst 2026:

31.10.2026 – Dresden, Alter Schlachthof

02.11.2026 – München, Deutsches Theater

03.11.2026 – Linz, TipsArena

04.11.2026 – Wien, Gasometer

06.11.2026 – Berlin, Huxley’s Neue Welt

08.11.2026 – Regensburg, Audimax

09.11.2026 – Stuttgart, Liederhalle

12.11.2026 – Saarbrücken, Garage

13.11.2026 – Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

14.11.2026 – Duisburg, Theater am Marientor

16.11.2026 – Köln, Kantine

17.11.2026 – Hamburg, Fabrik

19.11.2026 – Kempten, bigBOX

Weitere Termine sowie Infos zu Nürnberg folgen!

Alle Infos unter www.tourneen.com