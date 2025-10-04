Megadeth: veröffentlichen mit „Tipping Point“ die erste Single vom kommenden Album

Megadeth haben mit Tipping Point die erste Single und das dazugehörige Video aus ihrem kommenden selbstbetitelten letzten Album vorgestellt, das 2026 über Dave Mustaines Label Tradecraft in Zusammenarbeit mit dem neuen Label BLKIIBLK der Frontiers Label Group erscheinen wird. Der klanglich explosive und lyrisch unerschütterliche Song beginnt mit einem donnernden Gitarrensolo, bevor die ikonische Stimme von Dave eindringlich einsetzt.

Im trostlosen, aber hoffnungsvollen Begleitvideo, das von Leonardo Liberti inszeniert wurde, ist Dave in einem Gefängnis eingesperrt und wird auf extreme Weise gefoltert, während die Band im selben Raum auftritt. Am Ende überwindet Dave das Böse und schreitet in einen neuen Tag. Seht euch das Video zu Tipping Point hier an:

„We all have different ‘tipping points’ and they may vary from day to day“, sagt Mustaine. „I think we’re all being pushed to the edge right now, and it’s easy to lean into that feeling. But it’s important not to let things get you down.“

Megadeth werden ihr kommendes selbstbetiteltes Album 2026 veröffentlichen.

Megadeth sind:

Dave Mustaine – Gesang, Gitarren

Teemu Mäntysaari – Lead-, Rhythmus- und Akustikgitarre

James LoMenzo – Bass

Dirk Verbeuren – Schlagzeug

