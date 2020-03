Rock Meets Classic: Show am 17.03.2020 in Neu-Ulm wird verlegt

Wie schon fast zu erwarten war, wird die Rock Meets Classic Show am 17. März 2020 in der Ratiopharm Arena in Neu-Ulm abgesagt, da seit heute Großveranstaltungen in Bayern verboten sind. Der Veranstalter Vaddi Concerts GmbH ist bemüht, einen Ersatztermin zu finden, aber bisher gibt es dazu nichts Spruchreifes. Dazu bitte die Facebook-Seite des Veranstalters beobachten: https://www.facebook.com/VaddiConcerts/

Statement von Vaddi Concerts GmbH:

WICHTIGE INFO

Die zuständigen Staatsbehörden in Bayern haben heute, Dienstag, 10. März 2020 im Zuge einer Kabinettssitzung zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus beschlossen, Großveranstaltungen in ganz Bayern zu untersagen. Davon betroffen sind auch die Veranstaltungen mit Martin Rütter am 12.03. in der bigBOX Kempten und 14.03. in der Ratiopharm Arena Neu-Ulm sowie die Veranstaltung Rock Meets Classic am 17.03. in der Ratiopharm Arena Neu-Ulm.

Wir sind bemüht für alle drei Veranstaltungen Ersatztermine zu finden. Informationen über Termin-Verschiebungen oder -absagen finden Sie auf unserer Website und unseren Kanälen in den sozialen Netzwerken. Die Tickets für Martin Rütter in Kempten und Neu-Ulm und Rock Meets Classic in Neu-Ulm behalten bis zur endgültigen Entscheidung ihre Gültigkeit.