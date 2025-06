Rock The Forrest – Das Rengsdorfer Rockfestival findet am 25. und 26.07.2025 statt. Darauf freuen sich nicht nur die Rockfreunde Rengsdorf e. V. selbst, sondern die ganze Region und Fans darüber hinaus. Wie gewohnt am letzten Juli-Wochenende findet das diesjährige Rockfestival Rock The Forrest in Rengsdorf statt. Das Festival zählt zu den ältesten Open Air Festivals in Deutschland.

Den Rockfreunden Rengsdorf e.V. gelingt es immer wieder, ein überregional bekanntes, hochkarätiges Festival mit national und international bekannten Künstlern auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr sind dies am Freitag, dem 25.07.2025: John Diva Tribute To The Heroes, Fou Fighterz und WWRockerz!

Am Samstag, dem 26.07.2025, sind es: SOEN, Ross The Boss, April Art, Fabula Rasa, Ra’s Dawn und Der Ax.

Tickets gibt es sowohl im Online-Shop des Festivals als auch als Hardtickets bei der ED-Tankstelle Rengsdorf.

Weitere Infos erhaltet ihr direkt auf der Webseite der Rockfreunde Rengsdorf e.V. unter www.rockfreunde.de

Time For Metal wird auch in diesem Jahr wieder dabei sein. Wer sich einmal einen Eindruck von diesem Festival verschaffen möchte, kann dies in unserem Bericht über das letzte Festival in Rengsdorf hier.