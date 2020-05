Rock Unter Den Eichen: ebenfalls verschoben auf 2021

Auch das Rock Unter Den Eichen muss verschoben werden, allerdings versuchen die Veranstalter auch für dieses Jahr noch etwas auf die Beine zu stellen. Die folgende Info wurde heute über die Facebook-Seite veröffentlicht:

DAS RUDE OPEN AIR WIRD VERSCHOBEN

Bitte lest diese Nachricht ganz genau und dann bitte nochmals und seht aktuell von weiteren Rückfragen ab. Alle weiteren News werden wir in den kommenden Wochen veröffentlichen.

Nach langem Hoffen, Anfragen und Verhandeln, müssen leider auch WIR verkünden, dass WIR das diesjährige RUDE auf 2021 verlegen müssen.

Durch die Absage haben wir einige Probleme am Hals die organisatorischer wie finanzieller Art sind.

Dennoch machen wir 2021 weiter!!! Das neue Datum ist das Wochenende vom 23.07.-24.07.2021.

Alle bisher erstandenen Tickets für das RUDE 2020 behalten Ihre Gültigkeit für das RUDE 2021. Wir sind froh über jeden der sein Ticket behält und uns als Teil der Metalgemeinde unterstützt. METAL FOR LIFE!!!

Für diejenigen unter Euch die Ihre Tickets jedoch zurückgeben wollen, haben WIR die Bitte Euch direkt an die entsprechenden Ticketanbieter zu wenden und mit diesem die Rückabwicklung zu klären.

Bis zuletzt haben wir um unser superspitzen Billing in diesem Jahr gekämpft. WIR sind aber froh und stolz, dass wir bereits mit vielen der Bands für 2021 gültige Vereinbarungen treffen konnten. Auch in 2021 wollen WIR Euch die besten Bands aller Metalgenres bieten und vertreten weiterhin den Standpunkt Value for Money, deshalb versuchen WIR Euch auch 2021 genau dasselbe Billing anbieten zu wollen.

Aktuell haben WIR die Idee, dennoch in diesem Jahr ein alternatives FESTIVAL Namens RUDE BOUNDED aufzuziehen, dabei hängt es zukünftig davon ab was von Behördenseite möglich sein wird und wie sich die aktuellen Einschränkungen verändern bzw. verringern werden. Unser Plan sieht vor, es vom 17.-18.07.2020 stattfinden zu lassen, dabei soll es eine stark limitierte und begrenzte Zuschaueranzahl von 950 Zuschauern geben. Folgende Bands konnten wir für diese Idee bereits gewinnen (siehe Flyer). Wir hoffen dass diese Alternative durchführbar wird, sie ist aber dennoch von den Einflüssen wie Beschlüssen und Vorschriften abhängig, kann somit ebenfalls kurzfristig ausfallen.

WIR hoffen, dass wir Euch mit diesen Infos etwas mehr Licht ins Dunkel bringen konnten.

In diesem Sinne bleibt gesund, Stay Metal und STAY RUDE!!!