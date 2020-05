Rockers United: Rock Antenne Rockstar-Moderatoren veröffentlichen neue Version des legendären Doro Hits „Für Immer“ 

Rockers United: Mit diesem einzigartigen Team-Spirit veröffentlicht Rock Antenne gemeinsam mit seinen Rockstar-Moderatoren Doro Pesch, Henning Wehland von H-Blockx, Gil Ofarim und Alex Wesselsky von Eisbrecher heute eine neue Version des Doro / Warlock Klassikers Für Immer. Der Song ist ab sofort regelmäßig im Programm des Rockradios sowie unter www.rokantenne.de zu hören.

Rockers United: Das ist das Motto, unter welchem die vier Rockstar Moderatoren von Rock Antenne ihrer Community nun neues Material für die Ohren schenken. Dazu haben die Metal-Queen Doro Pesch, Alex Wesselsky von Eisbrecher, Gil Ofarim und Henning Wehland von H-Blockx ihre Rock-Kompetenz gebündelt und eine völlig neue Interpretation des Songs Für Immer entstehen lassen.

„Meine ursprüngliche Message von Für Immer wird durch die Zusammenarbeit mit meinen geschätzten Kollegen mit ganz neuem Leben gefüllt. Der Song handelt von Zusammenhalt und den haben wir auch bei diesem Projekt ganz deutlich gespürt. Dieses Gefühl von Gemeinschaft wollen wir gerade jetzt nach draußen transportieren und an unsere Fans weitergeben“, so Doro Pesch, die Queen of Metal.

Auch Gil Ofarim freut sich darauf, das Endergebnis nun endlich präsentieren zu können: „Für unsere Rock-Community wird das ein völlig neues Hörerlebnis sein, denn eigentlich sind wir vier – zumindest was unsere musikalische Ausrichtung angeht – ja grundverschieden. Gerade der Zusammenschluss der so individuellen Charaktere und Rockgenres macht das Projekt so spannend und die finale Version des Songs einzigartig“.

„Uns war es wichtig, zu zeigen, dass Musik verbindet und das über Generationen und Rockrichtungen hinweg. Wir Rocker halten einfach immer zusammen – egal was passiert!“, erklärt Alex Wesselsky, Fronsänger der Rockband Eisbrecher – auch als „Der Checker“ bekannt.

Henning Wehland von H-Blockx bedankt sich bei Rock Antenne: „Uns Künstlern geht es derzeit genau wie unseren Fans: Wir vermissen die Festivals, wir vermissen die Live-Momente und natürlich das Miteinander. Da liegt es doch nahe, dass wir Rockstars uns mit dem geilsten Rockradio des Landes zusammenschließen. Radio ist derzeit die beste Brücke zwischen Künstlern und Fans, denn hier können wir alle das ausleben, was uns Kraft gibt: ROCK!“.

