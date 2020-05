Pulse: entführen den Dark-Industrial-Metal Fan mit ihrem neuen Clip ‘Black Knight‘ auf einen Trip durch Raum und Zeit

Seit 13.000 Jahren soll dieses Objekt seine Bahn um unseren Planeten ziehen: Der Black Knight Satellit. Zahlreiche Theorien ranken sich um diesen mysteriösen Himmelskörper: Was ist sein Zweck? Ist er hier, um uns zu beobachten; um uns auszuspionieren? Hängt unser Schicksal von ihm ab? Existiert er überhaupt wirklich? Mit dieser Thematik beschäftigt sich Black Knight, die neue Single der österreichischen Cyber-Metaller von Pulse, welche am 29. Mai über NRT-Records erscheinen wird und den ersten Vorboten zum kommenden Album Adjusting The Space verkörpert.

Im Jahr 2014 vom Astaroth Frontmann Nemesis gegründet, legten Pulse mit ihrem futuristischen Debütalbum Extinction Level Event im Jahr 2015 den Grundstein und konnten mit ihrer Kreuzung von elektronischem Cyberpunk und Metal direkt überzeugen. Neben Sänger und Gitarrist Nemesis gehören zur festen Besetzung von Pulse der Bassist Vidar, der Schlagzeuger Pulsar, sowie der Gitarrist Dom. Doch nicht nur auf Tonträger kann das futuristische Metalspektakel überzeugen, auch live ist die Cyberspace Metaltruppe (die wirkt, als würde sie aus einem Ridley Scott Streifen à la Blade Runner oder Alien stammen) ein Erlebnis. So spielten Pulse unter anderem auf dem Schattenwelt Festival, oder waren 2019 auf dem Wave Gothic Treffen in Leipzig zu sehen. Nach einer Vielzahl an absolvierten Konzerten, zogen sich Pulse im Spätsommer 2019 ins Studio zurück, um ihr kommendes Album Adjusting The Space fertigzustellen.

Im Februar 2020 sprang der Neuzugang Dom für den langjährigen Gitarristen Inferus ein, der Pulse aus privaten Gründen verlassen hat. Ungefähr zur selben Zeit unterzeichneten Pulse einen Plattenvertrag bei dem deutschen Independentlabel NRT-Records, welches im Jahr 2020 das von Fans lang ersehnte, neue Album Adjusting The Space veröffentlichen wird. Mit Black Knight wird der erste Appetizer zu diesem Album am 29. Mai 2020 in Form einer Single samt dem dazugehörigen Lyric Video veröffentlicht. Freunde des Cyber Metal können sich somit auf ein ereignisreiches Jahr 2020 freuen.

Links:

Web: www.pulse-galaxy.com

Facebook: https://www.facebook.com/PULSEinfo/

Info zur Single: https://nrt-records.com/info/pulse-black-knight/deutsch/

Label: http://www.nrt-records.com