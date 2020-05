Ohrenfeindt: „Das Geld Liegt Auf Der Straße“ Tour im November / Dezember 2020

Ohrenfeindt tun das einzig Richtige in diesen Zeiten und denken positiv.

Daher können wir euch die kommenden Termine der Rock ’n‘ Roller aus St. Pauli mitteilen.

Als Special Guest mit dabei: Formosa

Do 12.11.20 Nürnberg – Hirsch

Fr 13.11.20 Aschaffenburg – Colos-Saal

Sa 14.11.20 München – Backstage Halle

Fr 20.11.20 Wilhelmshaven – Pumpwerk

Sa 21.11.20 Köln – Luxor

Do 26.11.20 Augsburg – Spectrum

Fr 27.11.20 Fulda – Kreuz

Sa 28.11.20 Affalter – Zur Linde

Do 03.12.20 Saarbrücken – Garage

Fr 04.12.20 Bochum – Matrix

Sa 05.12.20 Hannover – Musikzentrum

Do 10.12.20 Berlin – Musik & Frieden

Fr 11.12.20 Stade – Schlachthof

Sa 12.12.20 Kiel – Räucherei

Do 17.12.20 Passau – Zauberberg

Fr 18.12.20 Konstanz – Kulturladen

Sa 19.12.20 Tübingen – Sudhaus

Sa 26.12.20 Hamburg – Grünspan

https://www.ohrenfeindt.de/startseite/

https://formosaband.com/