Martyr: „No Time For Goodbyes“ wird am 01.06.2020 veröffentlicht

Am 1. Juni präsentiert eine der Gründerinnen der niederländischen Hardrock- und Heavy-Metal-Szene, Martyr, ihre neue Single No Time For Goodbyes. Dieser Song, der Ende 2020 auch in voller Länge veröffentlicht wird, zeigt eine eher gedämpfte Seite der Gruppe, als die Fans es bisher gewohnt sind.

Diesmal kein reiner Heavy/Speed Metal, wie ihn Martyr normalerweise präsentieren, sondern ein Song, der die sensible Seite der in Utrecht ansässigen Gruppe zeigt. Liebhaber von Queensrÿches Silent Lucidity werden begeistert sein von den wunderschönen Melodien und Gitarrenlinien und der gequälten Seele, die das Quintett lyrisch hervorbringt.

Mit No Time For Goodbyes zeigen Martyr, dass sie nicht nur weiterhin von ihrer illustren Vergangenheit leben (Gründungsjahr: 1982), sondern auch weiterhin für die zeitgenössische Hardrock- und Metalszene relevant sind. Deshalb sind sie stolz darauf, weiterhin die Bezeichnung „Dutch Metal Legends“ zu tragen.

Martyr „2.0“ sind: Rick Bouwman (Gitarre) / Vinnie Wassink (Bassgitarre) / Rop van Haren (Gesang) / Rick Valcon (Schlagzeug) / Geoffrey Maas (Gitarre).

Der Song wird über alle relevanten Online-Streaming-Dienste sowie eine limitierte CD-Single von PT-78 Records veröffentlicht.

https://www.facebook.com/MARTYRONLINE/

https://www.martyronline.nl/