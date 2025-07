Martyr: veröffentlichen Musikvideo zu neuester Single „Legions Of The Cross“ vom kommenden Studioalbum „Dark Believer“

Die niederländischen Metal-Pioniere Martyr haben ein Musikvideo zu ihrer neuesten Single Legions Of The Cross online gestellt. Der Song erscheint auf ihrem kommenden, neuen Studioalbum Dark Believer, welches am 15. August auf CD, Vinyl und in digitalen Formaten über ROAR erhältlich sein wird.

Über Legions Of The Cross sagt uns die Band:

„Legions Of The Cross ist ein Kampfschrei für alle, die ihren Glauben mit unerschütterlicher Überzeugung folgen. Für Martyr ist dieser Glaube unsere Musik, unser Heavy Metal – rein, laut und wahr. Dieser Titel von unserem neuen Album Dark Believer ist ein Tribut an die Gläubigen, die Furchtlosen und die unzerbrechlichen Legionen, die an unserer Seite stehen.“

