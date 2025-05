Martyr: präsentieren ersten Single und Album Titeltrack vom kommenden, neuen Studiowerk „Dark Believer“

Die niederländischen Metal-Pioniere Martyr haben ihr brandneues Studioalbum Dark Believer für den 15. August über ROAR angekündigt! Ein Videoclip zur ersten Single der Band, dem kolossalen Album-Titeltrack, ist bereits online!

Dark Believer wird auf CD, Vinyl und in digitalen Formaten erhältlich sein.

„Die erste Single unseres kommenden Albums Dark Believer ist hier. Während des Songwritings und der Aufnahmen entwickelte sich dieser Song zu etwas Düsterem und Mysteriösem“, sagt die Band. „Im Schatten umarmt – wo Dämonen lauern, Hexen singen und verlorene Seelen ins Unbekannte gezogen werden. Härte trifft auf Melodie. Krachende Riffs. Epischer Gesang. Unerbittlicher Bass und Schlagzeug. Es ist purer Martyr-Metal. Dark Believer ist euer erster Abstieg in den Abgrund, den wir auf unserem neuen Album geschaffen haben. Ein Hauch von Bösem, Verzweiflung und Heuchelei, der die Seele der Menschheit befleckt.“

Martyr gründeten sich 1982. Die Welt wurde erstmals 1985 auf sie aufmerksam, als ihr Track En Masse (Stand Or Die) auf Metal Blades legendärer Compilation Metal Massacre VI neben Acts wie Possessed, Dark Angel und Nasty Savage erschien. Im selben Jahr wurde ihr Debütalbum For The Universe schnell zum Klassiker und von der Encyclopaedia Metallum für sein herausragendes Songwriting gelobt.

Martyrs Einfluss auf den niederländischen Metal wurde durch die Compilation Dutch Steel (80’s Metal From The Netherlands) 2014 weiter gefestigt. Auch die Heimatstadt der Band, Utrecht, würdigte ihren musikalischen Beitrag: Bürgermeister Jan van Zanen dankte ihnen 2018 persönlich für ihre Repräsentation der Stadt auf der Weltbühne. Martyr sind bekannt für ihre mitreißenden Live-Auftritte und tourten ausgiebig durch Europa, Japan und Indien. Dabei teilten sie die Bühnen mit Größen wie Trivium, Iced Earth, Saxon, Raven und Flotsam & Jetsam sowie den Iron Maiden-Alumni Paul Di’Anno und Blaze Bayley. Im Jahr 2022 veröffentlichten Martyr Planet Metalhead, das von Metalfan.nl zum „Album des Jahres“ gekürt wurde und unterschrieben 2023 bei Rock Of Angels Records für die weltweite Wiederveröffentlichung.

Am 15. August 2025 veröffentlichen Martyr nun ihr siebtes Studioalbum Dark Believer über ROAR. Mit Headliner-Slots, Festivalauftritten und unzähligen Clubshows beweisen Martyr weiterhin, warum sie zu den beständigsten Bands im Metal gehören!

Dark Believer Tracklist:

1. Darkness Before Dawn

2. Dark Believer

3. Wrath Of The Fallen

4. Cemetery Symphony

5. Insidious

6. The Weight Of Words

7. Venoms Scent

8. Harvest Of Souls

9. Legions Of The Cross

Martyr sind:

Rop van Haren – Vocals

Rick Bouwman – Gitarre

Justin Schut – Gitarre & Synths

Vinnie Wassink – Bass

Elwin Molenaar – Drums