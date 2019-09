Heavy Metal Titans II: Martyr, Tarchon Fist und Roadwolf in Wien

Drei Classic Heavy Metal-Kult-Bands aus den drei Nationen Österreich, Italien und Holland laden am Samstag, 28.09.2019 auf dem Festival Heavy Metal Titans II im Club Escape Metalcorner, Neustiftgasse 116-118, 1070 Wien zum ausgiebigen Headbangen- und Abfeiern ein.

Der Eintritt ist FREI !

Facebook-Link zum Festival: https://www.facebook.com/events/345181723043812/

Headliner ist die Band Martyr aus Holland – eine Original-80er-Kult-Metal-Truppe, die die Metal-Welt bis nach Japan in ihren Bann zu ziehen versteht. Das beweist auch ihr 2019 erschienener Output Martyr – Live In Japan: https://open.spotify.com/album/0a9uJoSSr2Y6RNmotexcN0

Am 28.09.2019 werden Martyr mit den Heavy Metal-Show-Granaten Tarchon Fist aus Italien und ihren Stil-Brüdern Roadwolf aus Wien gemeinsam live Heavy Metal Donner über Wien losbrechen!!

Roadwolf (AT)

Ab 20:20 Uhr heizen Euch die Lokalmatadore Roadwolf mit temporeichem Power Street Rock, In-Your-Face-Riffs, eingängigen Hooklines und energiegeladenem Old School Heavy Metal mächtig ein! Das 2012 gegründete Wolfsrudel spielte bereits mit internationalen Acts wie Lizzy Borden, Vicious Rumors, Skull Fist, Enforcer oder Night Demon zusammen und war beim Wacken Open Air 2014 live on Stage:

Checkt das Video vom Auftritt von Roadwolf in Wacken und ihrer EP Never Surrender:

https://www.youtube.com/watch?v=zAvv_ve4iHY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=GKVB0xT4_ZQ

2020 kommt voraussichtlich ein neues Album raus!

https://www.roadwolf.at

https://www.facebook.com/roadwolfmusic/

https://www.youtube.com/user/ROADWOLFMUSIC

https://www.instagram.com/roadwolfmusic/

Tarchon Fist (IT)

So richtig 80er Heavy Metal-Laune machen die temperamentvollen Italiener Tarchon Fist, die mit brandneuen Songs ihres vierten Albums Apocalypse im Gepäck geballte Heavy Metal-Power aus Italien nach Wien bringen.

Ein Teaser-Video der 2005 in Bologna gegründeten Combo zur neuen CD Apocalypse (2019) könnt Ihr über den folgenden Link aufrufen: https://www.youtube.com/watch?v=bR8ujTZMaAM

Tarchon war laut antiken Mythen der Gott des Sturms, und mit eben solcher Energie, Lebendigkeit, Leidenschaft und Frische entfesseln Tarchon Fist mit ihren Shows ungebremste Old School Heavy Metal-Party-Stimmung! Geboten wird abwechslungsreicher, klassischer Edelstahl mit packenden, stadiontauglichen Ohrwurm-Hymnen, mitreißenden Twin-Gitarren-Melodien und dem herausragendem Gesang von Mirco Ramondo, dessen Vocal Range und Ausdrucksstärke häufig mit der des Iron Maiden-Frontmanns Bruce Dickinson verglichen wird. Die abwechslungsreichen Songs vereinen die Klangrichtungen des Deutschen, US-Amerikanischen und Britischen Metals in sich. Tarchon Fist teilten sich bereits mit Bands wie Girlschool, Tokyo Blade, Helstar, Tygers Of Pan Tang, Manilla Road, Cloven Hoof, Freedom Call, Scanner oder The Unity die Bühne und hatten 2018 einen Auftritt auf dem Wacken Open Air, zu dem Ihr Euch über diesen Link ein Video anschauen könnt:

https://www.youtube.com/watch?v=lErPUmsRoMY

Macht Euch gefasst auf ein unvergessliches und stimmungszündendes Heavy Metal-Live-Erlebnis, für das Tarchon Fist die Klassiker ihrer Alben Tarchon Fist, Fighters, Heavy Metal Black Force und Apocalypse für Euch bereithalten werden.

http://www.tarchonfist.com/

https://www.facebook.com/TARCHON-FIST-62330391412/

https://www.youtube.com/user/tarchonfistofficial/videos?view=0&flow=grid

https://open.spotify.com/album/3wk2zbm9DjXwYuADi13KqX

https://www.backstagepro.de/tarchonfist

https://www.backstagepro.de/document/dl/wjj7dMzL4w

http://www.rockliveradio.de/heavy-metal-power-aus-bologna/

http://www.prideandjoy.de/shop/de/home/155-tarchon-fist-apocalypse.html

Martyr (NL)

Je später der Abend, desto wuchtiger der Stahl: Der Headliner Martyr aus den Niederlanden lässt mit düster-druckvollem Sound und Double Bass–Attacken den Boden im Escape Club Wien erbeben!

Mit der unaufhaltsamen Kraft einer Dampfwalze dreschen die fünf Holländer ihre Stil-Signatur aus traditionellem 80er Heavy Metal, Thrash Metal-Aggressivität, NWOBHM, Speed Metal, knackigem Power Metal, US-Metal und Doom-Elementen in die Bühnenbretter und animieren gnadenlos zum Mitmoshen!

Als 1982 gegründete Band ist Martyr ein stahlechter 80er Heavy Metal-Brillant, der mit den Alben For The Universe (1985) und Darkness At Time’s Edge (1986) zur Legende wurde. Nach einer Auszeit und Rückkehr im Jahr 2009 zeigten die neuen Full-Length-Alben Circle Of 8 (Metal Blade Records, 2011) und You Are Next (Into The Limelight Records, 2016): Das Quintett hat es drauf, den atmosphärischen Glanz zu erzeugen, aus dem 80er Kult-Stoff gewoben ist!

Die Holländer teilten sich mit Bands wie Lizzy Borden, Flotsam & Jetsam, Vicious Rumors, Jaguar oder Evergrey die Bühne, spielten jedoch auch zahlreiche Headliner-Shows.

Martyr bestechen durch atemberaubenden Abwechslungsreichtum, hohe technische Fähigkeiten, herausragende Twin-Gitarrenarbeit, rasante, messerscharfe Riffs, eine raue Wildheit im Sound, starke, einnehmende Melodien und einen schroffen, beschwörenden Gesang von bemerkenswerter Wandlungsfähigkeit. Damit vermögen die Fünf nicht nur Fans von Queensryche, Grave Digger oder Metallica zu fesseln.

https://www.martyronline.nl/

https://www.martyronline.nl/video

https://www.facebook.com/MARTYRONLINE

https://twitter.com/martyronline

https://www.youtube.com/user/mcbow

https://www.ittlr-shop.nl/c-3106245/martyr/

https://open.spotify.com/album/0a9uJoSSr2Y6RNmotexcN0

Checkt die Videos zu ihren Songs und kommt am 28.09.2019 ins Escape in Wien, um mit Heavy Metal-Titanen aus 3 Nationen zu feiern!

YouTube-Links Martyr (NL):

Live-Video zum Song Afterlife (Album: Martyr – Live In Japan)

https://www.youtube.com/watch?v=t-rhwo43f2g

Into The Darkest Of All Realms (Album: You Are Next)

https://www.youtube.com/watch?v=i8D0WzMcl_I

Infinity (Album: You Are Next)

https://www.youtube.com/watch?v=xpQkANnTRJQ

D.I. (Album: Circle Of 8)

https://www.youtube.com/watch?v=_YO4Nvp9wh8

