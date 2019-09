The Planchettes: absoluter Garage/Horror-Rock/Psychedelic-Kult aus New Orleans

Ganz besonders gute Trüffelsucher werden bei dem Namen umgehend mit der Zunge schnalzen.

Die Band aus New Orleans sorgt im Kult-Underground seit einer Weile für Aufsehen und ist jetzt endlich mit einem kompletten Album am Start.

Der flotte Dreier rockt dermaßen obercool-souverän durch die Speaker, dass es eine wahre Freude ist.

Knietief in Sixties-Garage/Horror-Rock und Psychedelic verortet und mit einer rotzigen Authentizität ausgestattet, die man heutzutage mit der Lupe suchen muss, servieren The Planchettes eine High-Energy-Mixtur, die umgehend in die Beine geht und zudem langfristig im Kopf bleibt.

Lasst Euch begeistern!

