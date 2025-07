Amon Amarth: veröffentlichen „We Rule The Waves“ Single + Video

Die schwedischen Viking-Metal-Giganten Amon Amarth setzen die Segel und präsentieren ihre brandneue Single We Rule The Waves – samt bombastischem Musikvideo!

Mit We Rule The Waves liefern Amon Amarth ihren ersten neuen Song seit Jahren – und der hat es in sich: Ein donnerndes Manifest aus galoppierenden Riffs, hymnischen Melodien und unbändiger Wikingerwut. Produziert vom Grammy-nominierten Sound-Maestro Jacob Hansen (Volbeat, Arch Enemy, The Black Dahlia Murder, Katatonia), ist dieser Track mehr als nur Musik – es ist ein klanggewaltiger Raubzug aus Salz, Stahl und Feuer. Moderner Metal war selten so kraftvoll, so mitreißend – so episch!

Das dazugehörige Video entstand in Riga, Lettland, erneut unter der Regie von Pavel Trebukhin (Tre Film), der bereits für die packenden Clips zu The Great Heathen Army, Heidrun und Saxons & Vikings verantwortlich war.

Amon Amarth kommentieren:

„We Rule The Waves ist eine Ode an Freiheit, Brüderlichkeit und den Willen, alles zu erobern – nicht nur neue Länder, sondern auch die eigenen Grenzen. Es geht darum, gemeinsam mit deiner Crew dem Sturm zu trotzen und deine Spuren in der Welt zu hinterlassen – wie ein Langschiff, das durch pechschwarze See pflügt.“

Amon Amarth regieren wieder – und das mit voller Wucht!

Passend zur Veröffentlichung der neuen Single haben Amon Amarth exklusiven Limited Edition Special Merch angekündigt – erhältlich ab sofort im offiziellen Victorious Merch Store der Band!

HIER geht’s zum Europashop.

Und damit nicht genug: Diese Woche startete die gemeinsame US-Tour mit Pantera – passend betitelt als The Heaviest Tour Of The Summer – in Pennsylvania und führt bis Mitte September durch über 25 Städte.

Mit an Bord (bei ausgewählten Shows): Snafu, Shock Narcotic, King Parrot und Flesh Hoarder – maximale Abriss-Garantie!

Von Pol zu Pol, von Küste zu Küste – Amon Amarth herrschen über das Reich des Viking Heavy Metal wie keine zweite Band. 1992 im schwedischen Tumba gegründet, haben sie sich in über drei Jahrzehnten ein beeindruckendes Vermächtnis aus donnerndem, hymnischem Metal geschaffen – durchdrungen von nordischer Mythologie, epischen Schlachten und der unsterblichen Kultur der Wikinger.

Seit ihrem Underground-Durchbruch mit Once Sent From The Golden Hall (1998) sind Amon Amarth eine unaufhaltsame kreative Macht. Mit einem unverkennbaren Sound, der epische Metal-Strömungen auf einzigartige Weise vereint, hat sich die Band nicht nur durch generationsübergreifende Hymnen, sondern auch durch ihre gewaltigen Live-Shows einen Platz im Olymp des Metal erkämpft. Alben wie Twilight Of The Thunder God (2008) oder das Konzeptwerk Jomsviking (2016) sind längst moderne Klassiker – und Ausdruck ihrer Mission, Metal als gemeinschaftliches, lebensbejahendes Erlebnis zu zelebrieren.

Heute zählen Amon Amarth zu den wichtigsten und eindrucksvollsten Live-Acts der Szene – ob als Headliner auf den größten europäischen Festivals oder auf der finalen US-Tour von Slayer im Jahr 2019. Ganz im Geist ihrer Wikinger-Vorfahren tragen sie ihre Musik furchtlos in alle Ecken der Welt.

Mit ihrem aktuellen Studioalbum The Great Heathen Army, produziert von Metal-Meister Andy Sneap, schlugen Amon Amarth ein neues Kapitel auf. Der Sound ist kraftvoll wie eh und je, gleichzeitig markiert das Album einen weiteren mutigen Evolutionsschritt – musikalisch wie textlich. Songs wie das rebellische Find A Way Or Make One, der kompromisslose Abriss Get In The Ring, das epische Saxons & Vikings oder der cineastische Titeltrack zeigen: Amon Amarth bleiben ihren Wurzeln treu, ohne je stehen zu bleiben.

Amon Amarth:

Johan Hegg – Gesang

Olavi Mikkonen – Gitarre

Johan Söderberg – Gitarre

Ted Lundström – Bass

Jocke Wallgren – Schlagzeug