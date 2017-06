In wenigen Wochen wird es in Ballenstedt wieder laut! Das ROCKHARZ 2017 wird seine Tore öffnen und bietet erneut eine großartige Auswahl von dem Besten, was die Metalszene aktuell zu bieten hat. Nun haben die Organisatoren die Running Order für das 2017er-Spektakel veröffentlicht. Die kompletten Spielzeiten aller Bands, die ohne Überschneidungen auf zwei Bühnen für beste Stimmung sorgen werden, findet ihr hier: http://www.rockharz-festival.com/bands/running-order-2

Das ROCKHARZ Open Air 2017 findet vom 05. – 08. Juli 2017 in Ballenstedt statt.

Darüber hinaus ist das ROCKHARZ nahezu ausverkauft. Wer sich noch schnell ein Ticket sichern will, kann dies hier tun: https://shop.rockharz-festival.com/

Kommentare

