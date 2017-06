Unisonic: Live In Wacken erscheint am 21.07. via earMusic

Unisonic: Live In Wacken erscheint am 21.07. via earMusic

earMUSIC kündigt den CD+DVD Release von Unisonics 2016 Wacken Open Air Show an.

Mit ihrem 2012 veröffentlichten selbstbetitelten Debüt-Album haben Unisonic einen Sturm der Euphorie entfacht. Das erste Mal nach 23 Jahren, dass die beiden früheren Bandmitglieder der Hamburger Metal Institution Helloween – Michael Kiske und Kai Hansen – wiedervereint in einer Band spielen. So einige Metalfans haben damals sicherlich die ein‘ oder andere Träne vergossen.

Nach dem erfolgreichen Nachfolger ‘Light Of Dawn’ (2014) folgte eine Welttournee mit denkwürdigen Auftritten in Südamerika, Europa und Japan bis Unisonic, noch immer in voller Fahrt, im kleinen Dorf Wacken landeten, wo jedes Jahr eines der größten und spektakulärsten Metal Festivals der Welt stattfindet.

Die internationale All-Star Band bestehend aus Michael Kiske (Helloween) am Gesang, Kai Hansen (Helloween, GammaRay) an der Gitarre, Mandy Meyer (ex. Asia, ex. Gotthard, Krokus) an der Gitarre, Dennis Ward (Pink Cream 69 und erfolgreicher Produzent vieler hochkarätiger Hard Rock Acts) am Bass sowie Kosta Zafiriou (ex. Pink Cream 69) an den Drums betrat die Bühne des letztjährigen Wacken Festivals und lies die Nacht in glorreichem Metal erstrahlen. Für die Band eine außergewöhnliche Erfahrung.

Auf der Bühne zeigten Unisonic ihr Können und ihre Klasse; ihr Sound gespickt mit eindrucksvollen Riffs und Gitarrensolos, donnernde Grooves, klassische Metal-Hymnen und Hooks für die andere Bands sterben würden. Und über dem Ganzen schweben die Vocals von Kiske, dessen „Nicht-Von-Dieser-Welt“-Stimme so außergewöhnlich und kräftig ist, dass sie oft in einem Atemzug mit Bruce Dickinson, Rob Halford und Geoff Tate genannt wird.

Genau wie bei den Studio-Alben, hat sich bei ‘Live in Wacken’ Dennis Ward um den Mix und das Mastering gekümmert. Diese Show war ein besonderes Ereignis für die gesamte Band, aber wahrscheinlich war es die „Show seines Lebens“ für eines der Mitglieder…. Kosta Zafiriou hat den Entschluss gefasst sich auf das Management zu konzentrieren und seinen Platz auf dem Schlagzeughocker für immer zu verlassen, nach einem Leben, dass er zwischen den Pflichten des Managements und den Aufgaben eines professionellen Drummers verbracht hat.

Die Unisonic Show wird als limitierte CD+DVD (Digipak) erhältlich sein. Die Bonus DVD beinhaltet die Videoaufnahme von sechs Songs der spektakulären Show.

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare