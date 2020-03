ROCKHARZ 2020: drei neue Bands bestätigt

Oomph!

Die Region rund um unser wunderschönes Festivalgelände ist gepflastert mit erfolgreichen Bandgeschichten. Eine davon ist lediglich eine Stunde und elf Minuten von uns entfernt heimisch, genauer gesagt in Braunschweig. 2019 haben sie mit Ritual ein weiteres Erfolgskapitel hinzugefügt: Nicht nur ist es ihr dreizehntes Album, nein, es ist auch das erste Nummer-eins-Album ihrer Bandhistorie. Sagt einmal laut „Augen auf!“ – denn sie sind endlich wieder beim ROCKHARZ: Oomph!

Grave Digger

Lasst uns noch einmal über Heavy-Metal-Legenden sprechen. Denn diese Herrschaften aus Gladbeck sind nichts anderes als das – doch sie sind längst nicht müde und feiern dieses Jahr ihren 40. Geburtstag. Seit ihrem letzten Gastspiel im Harz haben die Totengräber The Living Dead (2018) veröffentlicht und ihrer Diskografie damit einen weiteren Meilenstein hinzugefügt. Bestimmt haben sie auch einige Klassiker aus den Gräbern befreit, bevor sie sich den Weg für eine besondere Jubiläums-Show zum ROCKHARZ 2020 bahnen. Wir sagen willkommen zurück im Harz und herzlichen Glückwunsch: Grave Digger!

Goitzsche Front feat. Dieter „Maschine“ Birr

Wenn wir über fantastischen Deutschrock sprechen, gibt es wenige Bands, die einem direkt in den Sinn kommen. Diese Jungs gehören definitiv dazu und haben uns 2018 bereits von ihren gewaltigen Live-Fähigkeiten überzeugt. 2020 legen sie nicht nur ein neues Album nach, sondern haben mit Dieter „Maschine“ Birr (ex-Puhdys) noch eine echte Legende der deutschen Rockgeschichte als Unterstützung dabei. Da kann einfach nichts schiefgehen – checkt das neue Album Ostgold aus und verpasst auf keinen Fall ihren Auftritt im Harz – Goitzsche Front feat. Dieter „Maschine“ Birr!

Das ROCKHARZ 2020 findet vom 1. – 4. Juli 2020 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz statt.

Bisher sind die folgenden Bands für 2020 bestätigt:

Accept

Asenblut

Asp

At The Gates

Attic

Beast In Black

Betontod

Burden Of Grief

Dark Funeral

Dark Tranquillity

Dawn Of Disease

Deserted Fear

Destruction

Ektomorf

Eluveitie

Evil Invaders

Ensiferum

Gernotshagen

Goitzsche Front Feat. Dieter „Maschine“ Birr

Grave Digger

Insomnium

Jinjer

Kambrium

Kataklysm

Knasterbart

Knorkator

Lord Of The Lost

Lucifer

Moonsorrow

Onkel Tom Angelripper

Oomph!

Ost + Front

Paddy And The Rats

Powerwolf

Running Wild

Sepultura

Sibiir

Steel Panther

Storm Seeker

Subway To Sally

Suicidal Tendencies

Tankard

Tarja

The 69 Eyes

Thomsen

Thundermother

Twilight Force

Turisas

Uncured

Unleashed

Unleash The Archers

Unzucht

